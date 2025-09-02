Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону біля Карпівки та у напрямку Миролюбівки, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії біля Синельникового та у західній частині Вовчанська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку агресор не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл. Усі спроби противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Кутьківки, Піщаного та Купʼянська успіху не мали.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки ворожих військ біля Середнього, Шандриголового, Ямполя, Дронівки та у Серебрянському лісництві. Атаки відбито. Застосувавши пʼять одиниць мототехніки, противник намагався прорвати оборону біля Карпівки. Техніку знищено, позиції наших оборонців втримано.

Також читайте: Війська РФ намагалися прорватися на бронетехніці в напрямку Мирнограда. 2 БМП знищено, частина окупантів розосередилась, - ОСУВ "Дніпро"

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянки.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували у районі Привілля, Віролюбівки, Ступочок, Щербинівки та Плещіївки. Успіху не мали.

На Добропільському напрямку агресор здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Федорівка та Заповідне. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

"На Покровському напрямку російська армія проводила наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Промінь, Мирноград, Новоукраїнка, Лисівка та Звірове. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області ворог атакував у районі Удачного та Дачного. У напрямку Миролюбівки намагався здійснити прорив, однак наші оборонці зупинили просування та знищили три автівки та три мотоцикли. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська, - ОСУВ "Дніпро"

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Філії, Зеленого Гаю, Піддубного, Комишувахи та Вороного. Тривають важкі бої, противник не рахується з втратами в живій силі і техніці.