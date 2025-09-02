Войска РФ пытались прорвать нашу оборону возле Карповки и в направлении Миролюбовки, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия возле Синельниково и в западной части Волчанска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".

Как отмечается, на Купянском направлении агрессор не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол. Все попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Кутьковки, Песчаного и Купянска успеха не имели.

По данным ОСГВ "Днепр", на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки вражеских войск возле Среднего, Шандриголово, Ямполя, Дроновки и в Серебрянском лесничестве. Атаки отбиты. Применив пять единиц мототехники, противник пытался прорвать оборону у Карповки. Техника уничтожена, позиции наших защитников удержаны.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянки.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Приволья, Веролюбовки, Ступочек, Щербиновки и Плещиевки. Успеха не имели.

На Добропольском направлении агрессор осуществил наступление на позиции наших войск у населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Федоровка и Заповедное. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

"На Покровском направлении российская армия проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономичное, Проминь, Мирноград, Новоукраинка, Лысовка и Зверево. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области враг атаковал в районе Удачного и Дачного. В направлении Миролюбовки пытался осуществить прорыв, однако наши защитники остановили продвижение и уничтожили три машины и три мотоцикла. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Филиала, Зеленого Гая, Поддубного, Камышевахи и Вороного. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями в живой силе и технике.