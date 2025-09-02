Силы обороны ликвидировали более 140 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб
С начала этих суток произошло 160 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли 44 авиационных удара, сбросив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1960 дронов-камикадзе и осуществили 3665 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 10 атак россиян. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 18 управляемых авиационных бомб и совершил 190 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в направлении Новой Кругляковки, Новоплатоновки. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник совершил 14 наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отбили 11 вражеских атак вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки, Выемки.
На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка и Ступочки. Одно боестолкновение продолжается.
На Торецком направлении россияне семь раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Щербиновки на в направлении Плещеевки, Нелиповки и Русина Яра.
На Покровском направлении захватнические подразделения 43 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное в направлении населенных пунктов Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского, Покровска. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 144 оккупантов, из них 74 - безвозвратно. Также уничтожено пять единиц автомобильной техники, восемь мотоциклов, артиллерийскую систему, пункт управления БпЛА, три беспилотных летательных аппарата и два укрытия для личного состава; также повреждены две артиллерийские системы, два пункта управления БпЛА и пять укрытий для личного состава оккупантов.
Боевые действия на Юге
На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Малиевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филия, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха. Пять вражеских атак продолжаются.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в направлении населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении враг провел три безрезультатные атаки.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Сегодня стоит отметить воинов 40 отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника.
