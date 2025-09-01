РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 082 990 человек (+850 за сутки), 11 155 танков, 32 248 артсистем, 23 229 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

оккупанты на автомобиле взлетели в воздух

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 082 990 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1082990 (+850) человек

танков - 11155 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23229 (+17) ед

артиллерийских систем - 32248 (+49) ед

РСЗО - 1476 (+0) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 55276 (+214)

крылатые ракеты - 3664 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60399 (+94)

специальная техника - 3952 (+0)

Также читайте: Подразделения СБС поразили 613 вражеских целей в течение суток. ИНФОГРАФИКА

ликвидация РФ
Фото: Источник

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

+9
Минув 4212 день москальсько-української війни.
164! одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня добре 21. Арта файно, логістика норм. Пєпєлац супер! Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 082 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
01.09.2025 08:42 Ответить
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.09.2025 08:42 Ответить
+4
01.09.2025 08:45 Ответить
Домовленості, досягнуті на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні, - Путін.
Це так свої убивства Українців, ****** називає, ДОМОВЛЕНОСТЯМИ на Алясці!!
А Трамп надає йому для убивств Українців, ЧАС!!
01.09.2025 08:18 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.09.2025 08:42 Ответить
01.09.2025 08:45 Ответить
А вертолёт отчего не учтён?
01.09.2025 09:04 Ответить
Про пєпєлац я написав )
01.09.2025 09:07 Ответить
Життя на росії таке,що смерть є єдиним шляхом вирватись звідти
01.09.2025 09:12 Ответить
пепелац нарисовался... да и по броне нехило отработали... я так понимаю, что 2 пепелаца в крыму не вошли в статистику, потому что уничтожены на земле? и где ракетный катер в новорасейске и катера фсб в азовском море, после ударов Фламинго?
01.09.2025 08:48 Ответить
Катер в Новоросійську лише пошкоджений. Утік своїм ходом.
01.09.2025 08:58 Ответить
Зведене донесення в Генштабі готується за минулу добу. Часом (якщо дані вимагають перевірки, вони доповнюються, по мірі надходження інформації...). Те, про що ти пишеш, можливо, сталося вчора ввечері, або сьогодні вночі. І дані, можливо, "не увстигли включить" у зведення...
А, можливо, інформація про результат ударів, перевіряється через дані супутників, чи агентуру... А це вимагає часу та додаткових заходів...
01.09.2025 09:04 Ответить
Гелікоптер, гелікоптер.. а мова йшла про два
28 790 чумардосів за серпень, нейменший місячний показник в цьму році
Броня найменше за всі попередні сезони, за це літо:
танки 283 одиниці до цього найменше весна 23-го 408 од
ББМ 573 одиниці до цього найменше зима 22-23 761 од
Авто за літо 10 074 дуже гарно хоча це лише другий показник за весну було 11 224
Безпілотники майже 17 тис, весною було 11 тисяч
Куди вивела крива війни напевно вже всім зрозуміло.
01.09.2025 08:51 Ответить
Росія просто "не шмогла" подать під наш удар стільки своєї техніки, як раніше... "Закончилась"... Тільки "м"ясом" і "віддувається"...
01.09.2025 09:06 Ответить
 
 