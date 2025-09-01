Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 082 990 человек (+850 за сутки), 11 155 танков, 32 248 артсистем, 23 229 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 082 990 человек российских захватчиков.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1082990 (+850) человек

танков - 11155 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23229 (+17) ед

артиллерийских систем - 32248 (+49) ед

РСЗО - 1476 (+0) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 55276 (+214)

крылатые ракеты - 3664 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60399 (+94)

специальная техника - 3952 (+0)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.