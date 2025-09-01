Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 082 990 человек (+850 за сутки), 11 155 танков, 32 248 артсистем, 23 229 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 082 990 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 1.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1082990 (+850) человек
танков - 11155 (+4) ед
боевых бронированных машин - 23229 (+17) ед
артиллерийских систем - 32248 (+49) ед
РСЗО - 1476 (+0) ед
средства ПВО - 1213 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 55276 (+214)
крылатые ракеты - 3664 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 60399 (+94)
специальная техника - 3952 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Це так свої убивства Українців, ****** називає, ДОМОВЛЕНОСТЯМИ на Алясці!!
А Трамп надає йому для убивств Українців, ЧАС!!
164! одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня добре 21. Арта файно, логістика норм. Пєпєлац супер! Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 082 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
А, можливо, інформація про результат ударів, перевіряється через дані супутників, чи агентуру... А це вимагає часу та додаткових заходів...
28 790 чумардосів за серпень, нейменший місячний показник в цьму році
Броня найменше за всі попередні сезони, за це літо:
танки 283 одиниці до цього найменше весна 23-го 408 од
ББМ 573 одиниці до цього найменше зима 22-23 761 од
Авто за літо 10 074 дуже гарно хоча це лише другий показник за весну було 11 224
Безпілотники майже 17 тис, весною було 11 тисяч
Куди вивела крива війни напевно вже всім зрозуміло.