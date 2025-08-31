Подразделения СБС поразили 613 вражеских целей в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 613 уникальных целей противника.

Об этом информирует пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности

160 единиц личного состава, из которых 73 - ликвидировано;

26 единиц автомобильной техники и 29 мотоциклов;

3 артиллерийские системы, 1 танк и 3 единицы бронетехники.

Смотрите: Лицо оккупантов за мгновение до встречи с украинскими дронами. ВИДЕО

"Кроме того, уничтожено 60 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-31.08) уничтожено/поражено 22660 целей, из которых 5292 - личный состав противника", - говорится в сообщении.