Подразделения СБС поразили 613 вражеских целей в течение суток. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 613 уникальных целей противника.

Об этом информирует пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены, в частности

  • 160 единиц личного состава, из которых 73 - ликвидировано;
  • 26 единиц автомобильной техники и 29 мотоциклов;
  • 3 артиллерийские системы, 1 танк и 3 единицы бронетехники.

"Кроме того, уничтожено 60 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 10 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-31.08) уничтожено/поражено 22660 целей, из которых 5292 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы СБС

ликвидация (4010) уничтожение (7790) Силы беспилотных систем (216) война в Украине (5902)
