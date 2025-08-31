Підрозділи СБС вразили 613 ворожих цілей протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 613 унікальних цілей противника.
Про це інформує пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Уражено, зокрема
- 160 одиниць особового складу, з яких 73 – ліквідовано;
- 26 одиниць автомобільної техніки та 29 мотоциклів;
- 3 артилерійські системи, 1 танк та 3 одиниці бронетехніки.
"Крім того, знищено 60 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–31.08) знищено/уражено 22660 цілей, з яких 5292 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
