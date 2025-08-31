Підрозділи СБС вразили 613 ворожих цілей протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 613 унікальних цілей противника.

Про це інформує пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено, зокрема

160 одиниць особового складу, з яких 73 – ліквідовано;

26 одиниць автомобільної техніки та 29 мотоциклів;

3 артилерійські системи, 1 танк та 3 одиниці бронетехніки.

"Крім того, знищено 60 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 10 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–31.08) знищено/уражено 22660 цілей, з яких 5292 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.