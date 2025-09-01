УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 082 990 осіб (+850 за добу), 11 155 танків, 32 248 артсистем, 23 229 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

окупанти на автомобілі злетіли у повітря

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 082 990 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 1.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1082990 (+850) осіб

танків - 11155 (+4) од

бойових броньованих машин - 23229 (+17) од

артилерійських систем - 32248 (+49) од

РСЗВ - 1476 (+0) од

засоби ППО - 1213 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55276 (+214)

крилаті ракети - 3664 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 60399 (+94)

спеціальна техніка - 3952 (+0)

Також читайте: Підрозділи СБС вразили 613 ворожих цілей протягом доби. ІНФОГРАФІКА

ліквідація рф
Фото: Джерело

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18569) Генштаб ЗС (7186) ліквідація (4405) знищення (8119)
+10
Минув 4212 день москальсько-української війни.
164! одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня добре 21. Арта файно, логістика норм. Пєпєлац супер! Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 082 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
01.09.2025 08:42 Відповісти
+5
01.09.2025 08:45 Відповісти
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.09.2025 08:42 Відповісти
Домовленості, досягнуті на Алясці, відкривають шлях до миру в Україні, - Путін.
Це так свої убивства Українців, ****** називає, ДОМОВЛЕНОСТЯМИ на Алясці!!
А Трамп надає йому для убивств Українців, ЧАС!!
01.09.2025 08:18 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.09.2025 08:42 Відповісти
01.09.2025 08:45 Відповісти
А вертолёт отчего не учтён?
01.09.2025 09:04 Відповісти
Про пєпєлац я написав )
01.09.2025 09:07 Відповісти
Життя на росії таке,що смерть є єдиним шляхом вирватись звідти
01.09.2025 09:12 Відповісти
пепелац нарисовался... да и по броне нехило отработали... я так понимаю, что 2 пепелаца в крыму не вошли в статистику, потому что уничтожены на земле? и где ракетный катер в новорасейске и катера фсб в азовском море, после ударов Фламинго?
01.09.2025 08:48 Відповісти
Катер в Новоросійську лише пошкоджений. Утік своїм ходом.
01.09.2025 08:58 Відповісти
Зведене донесення в Генштабі готується за минулу добу. Часом (якщо дані вимагають перевірки, вони доповнюються, по мірі надходження інформації...). Те, про що ти пишеш, можливо, сталося вчора ввечері, або сьогодні вночі. І дані, можливо, "не увстигли включить" у зведення...
А, можливо, інформація про результат ударів, перевіряється через дані супутників, чи агентуру... А це вимагає часу та додаткових заходів...
01.09.2025 09:04 Відповісти
Гелікоптер, гелікоптер.. а мова йшла про два
28 790 чумардосів за серпень, нейменший місячний показник в цьму році
Броня найменше за всі попередні сезони, за це літо:
танки 283 одиниці до цього найменше весна 23-го 408 од
ББМ 573 одиниці до цього найменше зима 22-23 761 од
Авто за літо 10 074 дуже гарно хоча це лише другий показник за весну було 11 224
Безпілотники майже 17 тис, весною було 11 тисяч
Куди вивела крива війни напевно вже всім зрозуміло.
01.09.2025 08:51 Відповісти
Росія просто "не шмогла" подать під наш удар стільки своєї техніки, як раніше... "Закончилась"... Тільки "м"ясом" і "віддувається"...
01.09.2025 09:06 Відповісти
 
 