Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 082 990 осіб (+850 за добу), 11 155 танків, 32 248 артсистем, 23 229 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 082 990 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 1.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1082990 (+850) осіб
танків - 11155 (+4) од
бойових броньованих машин - 23229 (+17) од
артилерійських систем - 32248 (+49) од
РСЗВ - 1476 (+0) од
засоби ППО - 1213 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 55276 (+214)
крилаті ракети - 3664 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 60399 (+94)
спеціальна техніка - 3952 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Це так свої убивства Українців, ****** називає, ДОМОВЛЕНОСТЯМИ на Алясці!!
А Трамп надає йому для убивств Українців, ЧАС!!
164! одиниці знищеної техніки та 850 чумардосів за день.
Броня добре 21. Арта файно, логістика норм. Пєпєлац супер! Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 082 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
А, можливо, інформація про результат ударів, перевіряється через дані супутників, чи агентуру... А це вимагає часу та додаткових заходів...
28 790 чумардосів за серпень, нейменший місячний показник в цьму році
Броня найменше за всі попередні сезони, за це літо:
танки 283 одиниці до цього найменше весна 23-го 408 од
ББМ 573 одиниці до цього найменше зима 22-23 761 од
Авто за літо 10 074 дуже гарно хоча це лише другий показник за весну було 11 224
Безпілотники майже 17 тис, весною було 11 тисяч
Куди вивела крива війни напевно вже всім зрозуміло.