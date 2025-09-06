На фронте с начала суток произошло 129 боев, ВСУ обезвредили 138 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток субботы, 6 сентября, на фронте произошло 129 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 83 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали 1946 дронов-камикадзе и осуществили 3754 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб, а также совершил 201 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Купянска и в направлении Новоплатоновки. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 10 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское и в сторону Шандриголово, Дерилово, бои не утихают в пяти локациях.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили девять атак противника вблизи Серебрянки, Григорьевки, Переездного и в направлении Дроновки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано восемь боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне 10 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Катериновки, Русина Яра, Полтавки и в направлении Плещиевки. Силы обороны остановили девять вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Звирово, Молодецкого, Новопавловки, Филии. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 оккупантов, из них 80 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили четыре боевые бронированные машины, 10 единиц автомобильной техники, 14 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники; также повреждены одна пушка и четыре укрытия для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Шевченко, Камышеваха и в направлении Филии, Александрограда, Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается.

Другие направления

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях - без особых изменений.

