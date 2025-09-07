РУС
Финляндия с начала года депортировала 104 россиян, которые просили политического убежища, - СМИ

С начала нынешнего года власти Финляндии депортировали 104 гражданина РФ, которые подали прошение о политическом убежище.

Об этом пишет издание Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

В финской полиции рассказали, что большинство депортированных сбежали от мобилизации и ждали решения около двух с половиной лет.

Финляндия отказывает им в убежище, поскольку, по мнению властей, мобилизация в России якобы закончилась и заявителям не угрожает опасность. При этом закон о завершении мобилизации до сих пор не подписан.

"Согласно позиции Миграционной службы Финляндии, одной угрозы призыва в армию недостаточно для получения убежища. Но некоторым просителям все же предоставили статус, например, если у них был риск быть вовлеченными в военные преступления", - сказано в сообщении.

Некоторые россияне отказались покинуть страну добровольно, поэтому 18 человек были депортированы в сопровождении полиции. Их отправили в Турцию или в Эстонию.

Издание напомнило, что Финляндия закрыла свои пограничные переходы с Россией в ноябре 2023 года.

депортация россия Финляндия
