Финляндия с начала года депортировала 104 россиян, которые просили политического убежища, - СМИ
С начала нынешнего года власти Финляндии депортировали 104 гражданина РФ, которые подали прошение о политическом убежище.
Об этом пишет издание Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
В финской полиции рассказали, что большинство депортированных сбежали от мобилизации и ждали решения около двух с половиной лет.
Финляндия отказывает им в убежище, поскольку, по мнению властей, мобилизация в России якобы закончилась и заявителям не угрожает опасность. При этом закон о завершении мобилизации до сих пор не подписан.
"Согласно позиции Миграционной службы Финляндии, одной угрозы призыва в армию недостаточно для получения убежища. Но некоторым просителям все же предоставили статус, например, если у них был риск быть вовлеченными в военные преступления", - сказано в сообщении.
Некоторые россияне отказались покинуть страну добровольно, поэтому 18 человек были депортированы в сопровождении полиции. Их отправили в Турцию или в Эстонию.
Издание напомнило, что Финляндия закрыла свои пограничные переходы с Россией в ноябре 2023 года.
Цього тижня троє російських публічних діячів, включаючи вдову Олексія Навального, написали Карні відкритого листа, який було опубліковано виключно в газеті The Globe and Mail, де йдеться, що "декілька сотень російських опозиціонерів", які легально в'їхали в США в надії отримати політичний притулок, натомість утримуються в центрах затримання імміграційної та митної служби США.
Багато з їхніх заяв зараз відхиляються на тлі кампанії Трампа, спрямованої на суттєве скорочення кількості іммігрантів, які живуть у США.
Проте канадський уряд не висловив жодних зобов'язань приймати російських шукачів притулку.
Натомість було сказано, що будь-який запит на притулок буде розглянуто на індивідуальних підставах.
Але ж скільки канадських грошей потрібно витратити, щоб відсіяти гебешних козачків!