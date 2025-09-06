УКР
Фінляндія від початку року депортувала 104 росіян, які просили політичного притулку, - ЗМІ

корлон Фінляндії з рф

Від початку нинішнього року влада Фінляндії депортувала 104 громадянина РФ, які подали прохання про політичний притулок.

Про це пише видання Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

У фінській поліції розповіли, що більшість депортованих втекли від мобілізації і чекали на рішення близько двох з половиною років.

Фінляндія відмовляє їм у притулку, оскільки, на думку влади, мобілізація в Росії нібито закінчилася і заявникам не загрожує небезпека. Водночас закон про завершення мобілізації досі не підписано.

"Згідно з позицією Міграційної служби Фінляндії, однієї загрози призову до армії недостатньо для отримання притулку. Але деяким прохачам усе ж таки надали статус, наприклад, якщо у них був ризик бути залученими до воєнних злочинів", - сказано в повідомленні.

Деякі росіяни відмовилися залишити країну добровільно, тому 18 людей було депортовано у супроводі поліції. Їх відправили до Туреччини чи в Естонію.

Видання нагадало, що Фінляндія закрила свої прикордонні переходи з Росією у листопаді 2023 року.

Читайте також: У Фінляндії затримали колишнього найманця "Вагнера", який воював проти України, - ЗМІ

депортація (742) росія (67560) Фінляндія (1364)
