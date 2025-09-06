Фінляндія від початку року депортувала 104 росіян, які просили політичного притулку, - ЗМІ
Від початку нинішнього року влада Фінляндії депортувала 104 громадянина РФ, які подали прохання про політичний притулок.
Про це пише видання Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.
У фінській поліції розповіли, що більшість депортованих втекли від мобілізації і чекали на рішення близько двох з половиною років.
Фінляндія відмовляє їм у притулку, оскільки, на думку влади, мобілізація в Росії нібито закінчилася і заявникам не загрожує небезпека. Водночас закон про завершення мобілізації досі не підписано.
"Згідно з позицією Міграційної служби Фінляндії, однієї загрози призову до армії недостатньо для отримання притулку. Але деяким прохачам усе ж таки надали статус, наприклад, якщо у них був ризик бути залученими до воєнних злочинів", - сказано в повідомленні.
Деякі росіяни відмовилися залишити країну добровільно, тому 18 людей було депортовано у супроводі поліції. Їх відправили до Туреччини чи в Естонію.
Видання нагадало, що Фінляндія закрила свої прикордонні переходи з Росією у листопаді 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цього тижня троє російських публічних діячів, включаючи вдову Олексія Навального, написали Карні відкритого листа, який було опубліковано виключно в газеті The Globe and Mail, де йдеться, що "декілька сотень російських опозиціонерів", які легально в'їхали в США в надії отримати політичний притулок, натомість утримуються в центрах затримання імміграційної та митної служби США.
Багато з їхніх заяв зараз відхиляються на тлі кампанії Трампа, спрямованої на суттєве скорочення кількості іммігрантів, які живуть у США.
Проте канадський уряд не висловив жодних зобов'язань приймати російських шукачів притулку.
Натомість було сказано, що будь-який запит на притулок буде розглянуто на індивідуальних підставах.