Бундесвер переправил военную технику из Германии в Литву: страны НАТО будут отрабатывать оборону Балтийского региона

В литовский порт Клайпеда прибыло более 1000 единиц военной техники немецкого Бундесвера для участия в масштабных учениях Quadriga 2025. Среди техники - бронемашины, танковые тягачи, медицинские грузовики, другое оборудование, а также прибыл сопроводительный персонал.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Военную технику доставили из немецкого Ростока через Балтийское море шестью рейсами двух грузовых судов.

По словам представителя Бундесвера, по прибытии в порт колонна 37-й бронетанковой бригады отправилась в Пабраде и другие литовские военные базы.

Вместе с военными из 13 стран-партнеров по НАТО планируется отработка обороны Балтийского региона в условиях военного конфликта.

В учениях принимают участие более 8000 солдат и офицеров, а также 40 кораблей, 30 самолетов или вертолетов и более 1800 транспортных средств. Маневры также включают тренировки по переброске сил и средств по суше, морю и воздуху в Литву.

Отмечается, что учения проходят в сентябре и частично совпадают по времени с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.

