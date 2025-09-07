РФ планирует развитие танков, артиллерии и дронов на 2026-2037 годы, - ГУР
Россия не уменьшит финансирование на производство тяжелой техники и вооружения, несмотря на массовое применение ракет и дронов.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, военная разведка имеет данные по программе вооружения РФ на 2026-2037 годы. Основной акцент будет на тяжелой технике, боевых кораблях, авиации и ракетных системах, а также на развитии стратегической и дальней авиации через модернизацию и создание новых самолетов.
Минобороны РФ планирует сосредоточиться на производстве трех основных моделей танков - Т-90, "Армата" и Т-80. Также в планах производство современных артиллерийских систем ("Коалиция", "Мста", "Мальва", "Гиацинт", "Магнолия") и широкий спектр ракетного вооружения - от стратегических до тактических, включая гиперскоростные противокорабельные ракеты.
Россияне также будут наращивать применение беспилотных летательных аппаратов на поле боя, в частности FPV-дронов и систем с использованием искусственного интеллекта. Враг планирует довести долю безэкипажных систем на фронте до 40%.
Скибицкий подчеркнул, что от тяжелых бронетанковых и артиллерийских систем РФ не откажется, придерживаясь классического подхода к ведению войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Dmitry Begemotovich и только обнаружение больших запасов нефти и газа в Сибири которые можно было продать - позволило совку еще какое то время продержаться.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4033419-vadim-skibickij-zastupnik-nacalnika-gur-ministerstva-oboroni-ukraini.html
технікубрухт. Головне ж - оркам нема на чому свердлити стовбури, бо треба імпортне устаткування (австрійське наприклад, коротше Західне). То проведи роботу, щоб їм ніхто не продав. Досить втирати про кращу в світі радянську зброю.