РФ планирует развитие танков, артиллерии и дронов на 2026-2037 годы, - ГУР

Россия не уменьшит финансирование на производство тяжелой техники и вооружения, несмотря на массовое применение ракет и дронов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, военная разведка имеет данные по программе вооружения РФ на 2026-2037 годы. Основной акцент будет на тяжелой технике, боевых кораблях, авиации и ракетных системах, а также на развитии стратегической и дальней авиации через модернизацию и создание новых самолетов.

Минобороны РФ планирует сосредоточиться на производстве трех основных моделей танков - Т-90, "Армата" и Т-80. Также в планах производство современных артиллерийских систем ("Коалиция", "Мста", "Мальва", "Гиацинт", "Магнолия") и широкий спектр ракетного вооружения - от стратегических до тактических, включая гиперскоростные противокорабельные ракеты.

Россияне также будут наращивать применение беспилотных летательных аппаратов на поле боя, в частности FPV-дронов и систем с использованием искусственного интеллекта. Враг планирует довести долю безэкипажных систем на фронте до 40%.

Скибицкий подчеркнул, что от тяжелых бронетанковых и артиллерийских систем РФ не откажется, придерживаясь классического подхода к ведению войны.

