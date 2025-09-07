РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости Разведка Украины
1 292 24

РФ планирует развитие танков, артиллерии и дронов на 2026-2037 годы, - ГУР

Нацгвардия уничтожает технику врага

Россия не уменьшит финансирование на производство тяжелой техники и вооружения, несмотря на массовое применение ракет и дронов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, военная разведка имеет данные по программе вооружения РФ на 2026-2037 годы. Основной акцент будет на тяжелой технике, боевых кораблях, авиации и ракетных системах, а также на развитии стратегической и дальней авиации через модернизацию и создание новых самолетов.

Минобороны РФ планирует сосредоточиться на производстве трех основных моделей танков - Т-90, "Армата" и Т-80. Также в планах производство современных артиллерийских систем ("Коалиция", "Мста", "Мальва", "Гиацинт", "Магнолия") и широкий спектр ракетного вооружения - от стратегических до тактических, включая гиперскоростные противокорабельные ракеты.

Россияне также будут наращивать применение беспилотных летательных аппаратов на поле боя, в частности FPV-дронов и систем с использованием искусственного интеллекта. Враг планирует довести долю безэкипажных систем на фронте до 40%.

Скибицкий подчеркнул, что от тяжелых бронетанковых и артиллерийских систем РФ не откажется, придерживаясь классического подхода к ведению войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В начале 2025 года около 123 тысяч авиарейсов в Европе имели проблемы из-за российского глушения GPS, - СМИ

Автор: 

россия (97090) ГУР (577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
китай воює руками московії , вони хочуть Україну ,це китай дав добро на цю війну , вони нейтралізували трампа вербуваням ... йому є чим займатися ... внутрішнім ковбасенням США , тому дуже шкода ,шо Захід дуже повільно переходе на військові рейки , Азія пре по дорослому ...
показать весь комментарий
07.09.2025 10:50 Ответить
+3
Конечно же да. Огромное население, территории и запасы природных ресурсов. Плюс абсолютно нищее и бесправное население, с которым можно было делать все что угодно. Но уже в конце 60х годов лавочка начала закрываться, и только обнаружение больших запасов нефти и газа в Сибири которые можно было продать - позволило совку еще какое то время продержаться. Но в итоге все равно все закончилось так как и должно было. Ядерная бомба есть у Северной Кореи - это говорит о том у нее мощная экономика? Нет конечно. То что страна которая заставляет своих граждан жрать траву накопила горы оружия за много лет - не означает что у нее есть экономика. Страна с мощной экономикой способна создать это оружие буквально на глазах, как это сделали США во времена 2МВ.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:36 Ответить
+2
Війна без кінця і краю
показать весь комментарий
07.09.2025 10:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна без кінця і краю
показать весь комментарий
07.09.2025 10:26 Ответить
Совок тоже не собирался прекращать. А потом кончилась еда.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:38 Ответить
Все міняється - все проходить - Китай 40 р назад був по ВВП на 11 місці - зараз лізе на перше - так шо кацапам є куди мінресурси збувати
показать весь комментарий
07.09.2025 10:44 Ответить
Продажа ресурсов никогда не могла никому позволить обмануть законы экономики. Продаешь ты сырье всегда за копейки в условиях конкурентного рынка, а вот постройка оружия это всегда очень дорого. Для того чтобы иметь мощный ВПК - нужно обязательно иметь мощную экономику, и даже Китай не очень то такое тянет.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:03 Ответить
Совок мав потужну економіку, коли створював ракетну та атомну промисловість після війни?
показать весь комментарий
07.09.2025 11:30 Ответить
Конечно же да. Огромное население, территории и запасы природных ресурсов. Плюс абсолютно нищее и бесправное население, с которым можно было делать все что угодно. Но уже в конце 60х годов лавочка начала закрываться, и только обнаружение больших запасов нефти и газа в Сибири которые можно было продать - позволило совку еще какое то время продержаться. Но в итоге все равно все закончилось так как и должно было. Ядерная бомба есть у Северной Кореи - это говорит о том у нее мощная экономика? Нет конечно. То что страна которая заставляет своих граждан жрать траву накопила горы оружия за много лет - не означает что у нее есть экономика. Страна с мощной экономикой способна создать это оружие буквально на глазах, как это сделали США во времена 2МВ.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:36 Ответить
Dmitry Begemotovich Продажа ресурсов никогда не могла никому позволить обмануть законы экономики.
Dmitry Begemotovich и только обнаружение больших запасов нефти и газа в Сибири которые можно было продать - позволило совку еще какое то время продержаться.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:40 Ответить
А что не так? Ведь сказано: "еще какое то время продержаться", а потом наступил кирдык.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:57 Ответить
Кирдык наблизили не доходи від нафти, а якраз навпаки, падіння цін на неї.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:17 Ответить
Ви зрозуміли, що написали? Впали ціни, впали доходи. Чи не так?
показать весь комментарий
07.09.2025 12:23 Ответить
А что не так? В начале 70х уже даже верхушке было понятно - нужно реформировать экономическую модель, шла речь о том чтобы делать примерно то что сделал чуть позже в Китае Ден Сяопин. Но тут вдруг нашелся дармовой источник бабла - и решили продолжать строить коммунизм. При этот окончательно уграли реальную экономику и вся система завалилась. РФ и близко не обладает такой прочностью экономики, такими ресурсами и такой независимостью какой обладал совок. Ее пока что держит на плаву в основном рыночная экономика, но такая экономика и высасывающая все военная машина - они несовместимы. Корова уже еле стоит на ногах и не может даже мычать - но путин все равно дергает за ее вялые титьки. Закончится это тем что корова просто сдохнет.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:16 Ответить
У Совка не було союзника сильніше, ніж він. І пристрій економіки і суспільного життя було ортодоксальним, а не таким як зараз.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:22 Ответить
Ти про що? Ден Сяопін нічого не зробив, щоб покращити відносини з СРСР, що зіпсувалися з часів радянсько-китайського розколу. Китай продовжував проводити колишню політику щодо СРСР, звинувачуючи їх у гегемонізмі.
показать весь комментарий
07.09.2025 12:30 Ответить
Буданов с Зелей бесконечно сидеть собрались.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:42 Ответить
Нічого страшного,ми по їх танках,артилерії,дронах віповімо найпотужним відосом,марафонною перемогою,новою бруківкою.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:43 Ответить
Якщо сказати, наприклад, про ******* літаки, а це Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то вони запланували на цей рік 57 одиниць. Майже 250 танків типу Т-90М - це новий, не модернізований. Крім того, близько 1100 нових БТР-3, БТР-82А, артилерійські системи - 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водночас модернізація і відновлення озброєння та військової техніки - це тисячі одиниць озброєння, яке використовує Російська Федерація.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4033419-vadim-skibickij-zastupnik-nacalnika-gur-ministerstva-oboroni-ukraini.html
показать весь комментарий
07.09.2025 10:53 Ответить
Проте як Україна, так і Російська Федерація на сьогодні зосереджують значну увагу на випуску тих видів озброєння, які є ефективними на полі бою. Ми говоримо про безпілотні системи, FPV-дрони, різні ракетні системи. Росія теж намагається наростити це озброєння. У 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тис. так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер», гіперзвукові ракети «Кинджал» та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Крім того, ми помітили суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких як «Герань», «Гарпія» та FPV-дронів.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:55 Ответить
китай воює руками московії , вони хочуть Україну ,це китай дав добро на цю війну , вони нейтралізували трампа вербуваням ... йому є чим займатися ... внутрішнім ковбасенням США , тому дуже шкода ,шо Захід дуже повільно переходе на військові рейки , Азія пре по дорослому ...
показать весь комментарий
07.09.2025 10:50 Ответить
Казкарі зелені.Для чого вкладати мільйони доларів у виробництво одного танка якщо за ці гроші орки виготовлять десятки шахедів,та інших дронів,танки майже не застосовують,і це незважаючи не те що зелена влада тільки на 30% забезпечує фронт дронами,і то не найкращої якості.
показать весь комментарий
07.09.2025 10:54 Ответить
РФ планує розвиток танків, артилерії та дронів на 2026-2037 роки, Це заплановано вже давно і не тільки це.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:02 Ответить
вони вже почали нарощення.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:49 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 11:51 Ответить
Щоб зробити такий далекоглядний висновок, потрібно проїдати бюджетні кошти на високій керівній посаді розвідки? Я безкоштовно з дивану навіть більш детальну картину намалюю.
показать весь комментарий
07.09.2025 13:07 Ответить
ГУР навіть не розуміє, що ************ - то технічно відстале утворення, яке бере лише м'ясними штурмами на моциках, і нема чого там розвідувати - краще б допамагали хлопцям на фронті! Коаліція має стовбур на 15 см коротше НАТОвського стандарту (цезаря, краба, фердінанда), про решту годі й казати: та ж мальва - це стовбур-обрубок від акації (десь на 1.5 м коротше цезаря), поставлений на вантажівку, щоб змавпувати цезар - а отримали ту ж акацію з гіршою проходимістю. Скількі років Гіацінтові, Буданов? Те саме про інший згаданий в дописі техніку брухт. Головне ж - оркам нема на чому свердлити стовбури, бо треба імпортне устаткування (австрійське наприклад, коротше Західне). То проведи роботу, щоб їм ніхто не продав. Досить втирати про кращу в світі радянську зброю.
показать весь комментарий
07.09.2025 14:30 Ответить
 
 