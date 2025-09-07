РФ планує розвиток танків, артилерії та дронів на 2026-2037 роки, - ГУР

Росія не зменшить фінансування на виробництво важкої техніки та озброєння, незважаючи на масове застосування ракет і дронів.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посланням на Укрінформ.

За його словами, військова розвідка має дані щодо програми озброєння РФ на 2026-2037 роки. Основний акцент буде на важкій техніці, бойових кораблях, авіації та ракетних системах, а також на розвитку стратегічної та дальньої авіації через модернізацію та створення нових літаків.

Міноборони РФ планує зосередитися на виробництві трьох основних моделей танків - Т-90, "Армата" і Т-80. Також у планах виробництво сучасних артилерійських систем ("Коаліція", "Мста", "Мальва", "Гіацинт", "Магнолія") і широкий спектр ракетного озброєння - від стратегічних до тактичних, включно з гіпершвидкісними протикорабельними ракетами.

Росіяни також нарощуватимуть застосування безпілотних літальних апаратів на полі бою, зокрема FPV-дронів та систем із використанням штучного інтелекту. Ворог планує довести частку безекіпажних систем на фронті до 40%.

Скібіцький підкреслив, що від важких бронетанкових та артилерійських систем РФ не відмовиться, дотримуючись класичного підходу до ведення війни.

