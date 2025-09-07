УКР
РФ планує розвиток танків, артилерії та дронів на 2026-2037 роки, - ГУР

Нацгвардія знищує техніку ворога

Росія не зменшить фінансування на виробництво важкої техніки та озброєння, незважаючи на масове застосування ракет і дронів.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посланням на Укрінформ.

За його словами, військова розвідка має дані щодо програми озброєння РФ на 2026-2037 роки. Основний акцент буде на важкій техніці, бойових кораблях, авіації та ракетних системах, а також на розвитку стратегічної та дальньої авіації через модернізацію та створення нових літаків.

Міноборони РФ планує зосередитися на виробництві трьох основних моделей танків - Т-90, "Армата" і Т-80. Також у планах виробництво сучасних артилерійських систем ("Коаліція", "Мста", "Мальва", "Гіацинт", "Магнолія") і широкий спектр ракетного озброєння - від стратегічних до тактичних, включно з гіпершвидкісними протикорабельними ракетами.

Росіяни також нарощуватимуть застосування безпілотних літальних апаратів на полі бою, зокрема FPV-дронів та систем із використанням штучного інтелекту. Ворог планує довести частку безекіпажних систем на фронті до 40%.

Скібіцький підкреслив, що від важких бронетанкових та артилерійських систем РФ не відмовиться, дотримуючись класичного підходу до ведення війни.

китай воює руками московії , вони хочуть Україну ,це китай дав добро на цю війну , вони нейтралізували трампа вербуваням ... йому є чим займатися ... внутрішнім ковбасенням США , тому дуже шкода ,шо Захід дуже повільно переходе на військові рейки , Азія пре по дорослому ...
07.09.2025 10:50 Відповісти
Війна без кінця і краю
07.09.2025 10:26 Відповісти
Совок тоже не собирался прекращать. А потом кончилась еда.
07.09.2025 10:38 Відповісти
Все міняється - все проходить - Китай 40 р назад був по ВВП на 11 місці - зараз лізе на перше - так шо кацапам є куди мінресурси збувати
07.09.2025 10:44 Відповісти
Продажа ресурсов никогда не могла никому позволить обмануть законы экономики. Продаешь ты сырье всегда за копейки в условиях конкурентного рынка, а вот постройка оружия это всегда очень дорого. Для того чтобы иметь мощный ВПК - нужно обязательно иметь мощную экономику, и даже Китай не очень то такое тянет.
07.09.2025 11:03 Відповісти
Совок мав потужну економіку, коли створював ракетну та атомну промисловість після війни?
07.09.2025 11:30 Відповісти
Конечно же да. Огромное население, территории и запасы природных ресурсов. Плюс абсолютно нищее и бесправное население, с которым можно было делать все что угодно. Но уже в конце 60х годов лавочка начала закрываться, и только обнаружение больших запасов нефти и газа в Сибири которые можно было продать - позволило совку еще какое то время продержаться. Но в итоге все равно все закончилось так как и должно было. Ядерная бомба есть у Северной Кореи - это говорит о том у нее мощная экономика? Нет конечно. То что страна которая заставляет своих граждан жрать траву накопила горы оружия за много лет - не означает что у нее есть экономика. Страна с мощной экономикой способна создать это оружие буквально на глазах, как это сделали США во времена 2МВ.
07.09.2025 11:36 Відповісти
Dmitry Begemotovich Продажа ресурсов никогда не могла никому позволить обмануть законы экономики.
Dmitry Begemotovich и только обнаружение больших запасов нефти и газа в Сибири которые можно было продать - позволило совку еще какое то время продержаться.
07.09.2025 11:40 Відповісти
А что не так? Ведь сказано: "еще какое то время продержаться", а потом наступил кирдык.
07.09.2025 11:57 Відповісти
Кирдык наблизили не доходи від нафти, а якраз навпаки, падіння цін на неї.
07.09.2025 12:17 Відповісти
Ви зрозуміли, що написали? Впали ціни, впали доходи. Чи не так?
07.09.2025 12:23 Відповісти
А что не так? В начале 70х уже даже верхушке было понятно - нужно реформировать экономическую модель, шла речь о том чтобы делать примерно то что сделал чуть позже в Китае Ден Сяопин. Но тут вдруг нашелся дармовой источник бабла - и решили продолжать строить коммунизм. При этот окончательно уграли реальную экономику и вся система завалилась. РФ и близко не обладает такой прочностью экономики, такими ресурсами и такой независимостью какой обладал совок. Ее пока что держит на плаву в основном рыночная экономика, но такая экономика и высасывающая все военная машина - они несовместимы. Корова уже еле стоит на ногах и не может даже мычать - но путин все равно дергает за ее вялые титьки. Закончится это тем что корова просто сдохнет.
07.09.2025 12:16 Відповісти
У Совка не було союзника сильніше, ніж він. І пристрій економіки і суспільного життя було ортодоксальним, а не таким як зараз.
07.09.2025 12:22 Відповісти
Ти про що? Ден Сяопін нічого не зробив, щоб покращити відносини з СРСР, що зіпсувалися з часів радянсько-китайського розколу. Китай продовжував проводити колишню політику щодо СРСР, звинувачуючи їх у гегемонізмі.
07.09.2025 12:30 Відповісти
Буданов с Зелей бесконечно сидеть собрались.
07.09.2025 10:42 Відповісти
Нічого страшного,ми по їх танках,артилерії,дронах віповімо найпотужним відосом,марафонною перемогою,новою бруківкою.
07.09.2025 10:43 Відповісти
Якщо сказати, наприклад, про ******* літаки, а це Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30, то вони запланували на цей рік 57 одиниць. Майже 250 танків типу Т-90М - це новий, не модернізований. Крім того, близько 1100 нових БТР-3, БТР-82А, артилерійські системи - 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водночас модернізація і відновлення озброєння та військової техніки - це тисячі одиниць озброєння, яке використовує Російська Федерація.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4033419-vadim-skibickij-zastupnik-nacalnika-gur-ministerstva-oboroni-ukraini.html
07.09.2025 10:53 Відповісти
Проте як Україна, так і Російська Федерація на сьогодні зосереджують значну увагу на випуску тих видів озброєння, які є ефективними на полі бою. Ми говоримо про безпілотні системи, FPV-дрони, різні ракетні системи. Росія теж намагається наростити це озброєння. У 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тис. так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер», гіперзвукові ракети «Кинджал» та інші. Росія має намір збільшувати виробництво. Крім того, ми помітили суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких як «Герань», «Гарпія» та FPV-дронів.
07.09.2025 10:55 Відповісти
Казкарі зелені.Для чого вкладати мільйони доларів у виробництво одного танка якщо за ці гроші орки виготовлять десятки шахедів,та інших дронів,танки майже не застосовують,і це незважаючи не те що зелена влада тільки на 30% забезпечує фронт дронами,і то не найкращої якості.
07.09.2025 10:54 Відповісти
РФ планує розвиток танків, артилерії та дронів на 2026-2037 роки, Це заплановано вже давно і не тільки це.
07.09.2025 11:02 Відповісти
вони вже почали нарощення.
07.09.2025 11:49 Відповісти
07.09.2025 11:51 Відповісти
Щоб зробити такий далекоглядний висновок, потрібно проїдати бюджетні кошти на високій керівній посаді розвідки? Я безкоштовно з дивану навіть більш детальну картину намалюю.
07.09.2025 13:07 Відповісти
 
 