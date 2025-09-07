Зеленский отметил государственными наградами еще 130 военных

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 130 оборонцев Украины.

Соответствующий указ №672/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга", - говорится в тексте указа.

Защитники Украины получили ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество" и Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

