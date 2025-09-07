РУС
Новости Награждение бойцов Нацгвардии
855 6

Зеленский отметил государственными наградами еще 130 военных

Зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 130 оборонцев Украины.

Соответствующий указ №672/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга", - говорится в тексте указа.

Защитники Украины получили ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество" и Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Ну а тут як ні в чому не бувало після варварської атаки рашистів по знищення України ,вирішив "найвеличніший" нагородити,,цинізму немає меж.
07.09.2025 17:49 Ответить
Лишить би цьому хлопцю функцію нагородження та і то по представленню,а другою роботою займалися б дорослі дяді.
07.09.2025 18:11 Ответить
Млять, день сурка триває.🤦‍♂️
Володя розповідає українцям, як при ньому збільшилося виробництво чогось там.
Журналісти викривають на корупційних схемах чергових ділків, які пов'язані з ОП або близьким оточенням Зеленського.
К@ц@пи обстрілюють Україну ракетами і шахедами.
Володя їм відповідає потужними відосами і ниттям про санкції від США.
На вихідних, підпише якийсь закон або указ про нагородження військових, щоб всі бачили, що "царь хароший" і думає про людей і ЗСУ.
І так триває вже тижнями.
Енергетика так і не прикрита.
Галущенко і Котін розповідали, що в енергетиці все добре, а в кінці літа швиденько звалили з посад, щоб їх про🤬би на когось іншого повішали.
Почнеться зима, буде повний пі🤬єц!
07.09.2025 18:52 Ответить
А вава не каже на скільки гектарів збільшились цвинтарі по всій країні, на скільки збільшилась кількість сиріт, скільки скалічених військових і цивільних? Які ще досягнення може собі приписати?
07.09.2025 20:21 Ответить
Сирського не забув? "За видающієся заслугі пєрєд атечєством"... армію реформував, добровольців вже стільки записалося, шо приходиться половині відмовляти--такий страшенний конкурс, території відвойовує величееезними шматками, Донбас майже наш і кава на набережній у Ялті (завтра чи післязавтра; треба у Будьоного уточнити)...
07.09.2025 19:32 Ответить
 
 