Зеленский отметил государственными наградами еще 130 военных
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 130 оборонцев Украины.
Соответствующий указ №672/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга", - говорится в тексте указа.
Защитники Украины получили ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество" и Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
Володя розповідає українцям, як при ньому збільшилося виробництво чогось там.
Журналісти викривають на корупційних схемах чергових ділків, які пов'язані з ОП або близьким оточенням Зеленського.
К@ц@пи обстрілюють Україну ракетами і шахедами.
Володя їм відповідає потужними відосами і ниттям про санкції від США.
На вихідних, підпише якийсь закон або указ про нагородження військових, щоб всі бачили, що "царь хароший" і думає про людей і ЗСУ.
І так триває вже тижнями.
Енергетика так і не прикрита.
Галущенко і Котін розповідали, що в енергетиці все добре, а в кінці літа швиденько звалили з посад, щоб їх про🤬би на когось іншого повішали.
Почнеться зима, буде повний пі🤬єц!