Зеленський відзначив державними нагородами ще 130 військових
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 130 оборонців України.
Відповідний указ №672/2025 оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку", - йдеться в тексті указу.
Захисники України отримали ордени Богдана Хмельницького, "За мужність" та Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" , "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vasilii #602589
показати весь коментар07.09.2025 17:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар07.09.2025 17:49 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Виктор Шевченко
показати весь коментар07.09.2025 18:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль