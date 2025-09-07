Зеленський відзначив державними нагородами ще 130 військових

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 130 оборонців України.

Відповідний указ №672/2025 оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку", - йдеться в тексті указу.

Захисники України отримали ордени Богдана Хмельницького, "За мужність" та Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" , "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

