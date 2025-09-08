Оккупанты обстреляли Семеновскую громаду в Черниговской области: поврежден объект критической инфраструктуры, обесточены 20 населенных пунктов
Вечером воскресенья, 7 сентября, российские захватчики обстреляли Семеновскую громаду на Черниговщине. В результате вражеского обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером в результате очередного обстрела Семеновки, врагом поврежден объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения сейчас остаются 20 населенных пунктов Семеновской территориальной громады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие службы в оперативном режиме осуществляют аварийно-восстановительные работы на объекте.
Чиновник добавил, что критическая инфраструктура работает в штатном режиме, питание городской больницы, объектов водоснабжения и водоотведения (очистные сооружения) осуществляется от генераторов.
