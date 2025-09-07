Окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, знеструмлені 20 населених пунктів

Ввечері неділі, 7 вересня, російські загарбники обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері унаслідок чергового обстрілу Семенівки, ворогом пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Без електропостачання наразі залишаються 20 населених пунктів Семенівської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні служби в оперативному режимі здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на об’єкті.

Посадовець додав, що критична інфраструктура працює у штатному режимі, живлення міської лікарні, об'єктів водопостачання та водовідведення (очисні споруди) здійснюється від генераторів.

