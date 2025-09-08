РУС
Выплаты семьям погибших
3 миллиона гривен выплатят сразу уже с сентября: изменился порядок выплат семьям погибших воинов

Обновлен порядок выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели бойца

Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения.

Целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учетом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Согласно изменениям в соответствующие приказы:

  • общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 миллионов гривен;
  • выплата 1/5 части от общего размера (3 миллиона гривен) будет осуществляться немедленно;
  • выплата 4/5 от суммы помощи (12 миллионов гривен) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно ориентировочно 150 тысяч гривен ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям.

Соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

Платили би ці мільйони одразу живим , а не тільки загиблим, то краще б ішли у військо...
08.09.2025 09:42
+7
Навіщо було починати з 15 млн. Можна було виплачувати по 5 млн - 1 млн відразу і по 50 тисяч в місяць протягом 80 місяців - це всеодно великі гроші як для України. І платити всім загиблим, а ні, як казав Зеленський, що в нас в день 20 загиблих в 80 пропавші безвісти - не розрахували, що війна йтиме роками і не хочуть платити
Можна платити було по 1 млн за підписання контрку всім рекрутам. Одним словом по дурному від початку зробили
показать весь комментарий
08.09.2025 10:01
+3
Може й виплатять, якщо не оформлять як безвісти пропавшого...
показать весь комментарий
08.09.2025 10:02
Ви думаєте, що загиблим виплачують?
показать весь комментарий
08.09.2025 09:44
Виплачують. Деякі знайомі вже і квартири за них покупляли. Стверджувати не буду, але ходять вперті слухи, що там вже теж налагоджений свій бізнес. З цих 15 мільйонів 1 - 2 відстібаєш "кому треба" і все вирішується.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:23
Так, так погоджуюсь - блатним при грошах виплачують, безкришним бідосикам - ні.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:35
Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:44
Великі гроші вони дурніші за сало без хліба, це всім відомо. Замість цього марнотратства, краще б підвищили зарплату військовим ( і я так розумію , набагато) і пенсії за поранення.

Так було би легше міняти хлопців, давати відпустки та санаторне лікування, тренування і тд.
А мертвим гроші ні до чого. Що стосується родин , то пільг і якихось пенсій вистачить, з голоду ще ніхто не помер.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:45
Якщо вдовою залишилась жінка з двома малими дітьми? Як їй виживати? А на тій "пенсії" і "пільгах" сам попробуй прожити, дурбелик.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:54
Странные у тебя заботы на Дальнем Востоке или где ты там калымишь.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:06
15 млн грн це 360 тисяч доларів, якщо діти навіть новонароджені двійнята, то розділити цю суму на 18 років до досягнення ними повноліття то вийде по 20 тисяч в рік або по 1700 в місяць, що еквівалентно 70 тисяч гривень на місяць при середній зарплаті в 20, а медіанній 15. При таких виплатах багато жінок, які мають неблагополучних або малозабезпечених чоловіків самі їх здадуть на воїнкамити
показать весь комментарий
08.09.2025 10:17
А ти думаєш чому ті, хто перед війною роками жили в цивільному шлюбі і ні про що не парились, з початком війни почали масово розписуватись?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:27
Навіть знаю таких. Знайшла нашвидкоруч "любов" майже одразу розписались, загинув ще восени 22. Купила квартиру в обласному центрі, машину і живе собі. Зараз кожна 2 хоче "віддатися" за військового і щоби його грохнули, але переживають, щоби не пропав безвісти
показать весь комментарий
08.09.2025 10:42
То вже нехай чоловіки думають, на кому одружуватися. Але я зноден з глобальною концепцією: платити треба живим
показать весь комментарий
08.09.2025 11:24
що то у мене великі сумніви, що платять > $350 тисяч родичам кожного загиблого.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:47
Коли за загибель платять

Більше ніж Живому Войну

То це Знищення Людей.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:23
Так це і є основне завдання зеленої банди. Їм і їх господарям українці потрібні лише мертві.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:29
це гарні думки а маемо те що затримки виплати зарплати у військових від 3 до 10 діб, фініки кажуть що війна і треба потерпіти, тому дурень думкою богатіе
показать весь комментарий
08.09.2025 10:25 Ответить
 
 