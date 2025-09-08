3 миллиона гривен выплатят сразу уже с сентября: изменился порядок выплат семьям погибших воинов

Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения.

Целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учетом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенных актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Согласно изменениям в соответствующие приказы:

общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 миллионов гривен;

выплата 1/5 части от общего размера (3 миллиона гривен) будет осуществляться немедленно;

выплата 4/5 от суммы помощи (12 миллионов гривен) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно ориентировочно 150 тысяч гривен ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям.

Соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

