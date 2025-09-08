3 мільйони гривень виплатять одразу вже з вересня: змінився порядок виплат родинам загиблих воїнів

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану.

Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Згідно зі змінами до відповідних наказів:

загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 мільйонів гривень;

виплата 1/5 частини від загального розміру (3 мільйони гривень) здійснюватиметься негайно;

виплата 4/5 від суми допомоги (12 мільйонів гривень) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тисяч гривень щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.

Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

