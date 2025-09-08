УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10480 відвідувачів онлайн
Новини Виплати сім’ям загиблих
1 665 19

3 мільйони гривень виплатять одразу вже з вересня: змінився порядок виплат родинам загиблих воїнів

Оновлено порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі бійця

Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану.

Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони. 

Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Згідно зі змінами до відповідних наказів:

  • загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 мільйонів гривень;
  • виплата 1/5 частини від загального розміру (3 мільйони гривень) здійснюватиметься негайно;
  • виплата 4/5 від суми допомоги (12 мільйонів гривень) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тисяч гривень щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.

Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Також читайте: Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту, - Міноборони

Автор: 

виплати (1123) Міноборони (7657) ЗСУ (7888)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Платили би ці мільйони одразу живим , а не тільки загиблим, то краще б ішли у військо...
показати весь коментар
08.09.2025 09:42 Відповісти
+7
Навіщо було починати з 15 млн. Можна було виплачувати по 5 млн - 1 млн відразу і по 50 тисяч в місяць протягом 80 місяців - це всеодно великі гроші як для України. І платити всім загиблим, а ні, як казав Зеленський, що в нас в день 20 загиблих в 80 пропавші безвісти - не розрахували, що війна йтиме роками і не хочуть платити
Можна платити було по 1 млн за підписання контрку всім рекрутам. Одним словом по дурному від початку зробили
показати весь коментар
08.09.2025 10:01 Відповісти
+3
Може й виплатять, якщо не оформлять як безвісти пропавшого...
показати весь коментар
08.09.2025 10:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Платили би ці мільйони одразу живим , а не тільки загиблим, то краще б ішли у військо...
показати весь коментар
08.09.2025 09:42 Відповісти
Ви думаєте, що загиблим виплачують?
показати весь коментар
08.09.2025 09:44 Відповісти
Виплачують. Деякі знайомі вже і квартири за них покупляли. Стверджувати не буду, але ходять вперті слухи, що там вже теж налагоджений свій бізнес. З цих 15 мільйонів 1 - 2 відстібаєш "кому треба" і все вирішується.
показати весь коментар
08.09.2025 10:23 Відповісти
Так, так погоджуюсь - блатним при грошах виплачують, безкришним бідосикам - ні.
показати весь коментар
08.09.2025 10:35 Відповісти
Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. -
показати весь коментар
08.09.2025 09:44 Відповісти
Великі гроші вони дурніші за сало без хліба, це всім відомо. Замість цього марнотратства, краще б підвищили зарплату військовим ( і я так розумію , набагато) і пенсії за поранення.

Так було би легше міняти хлопців, давати відпустки та санаторне лікування, тренування і тд.
А мертвим гроші ні до чого. Що стосується родин , то пільг і якихось пенсій вистачить, з голоду ще ніхто не помер.
показати весь коментар
08.09.2025 09:45 Відповісти
Якщо вдовою залишилась жінка з двома малими дітьми? Як їй виживати? А на тій "пенсії" і "пільгах" сам попробуй прожити, дурбелик.
показати весь коментар
08.09.2025 09:54 Відповісти
Странные у тебя заботы на Дальнем Востоке или где ты там калымишь.
показати весь коментар
08.09.2025 10:06 Відповісти
15 млн грн це 360 тисяч доларів, якщо діти навіть новонароджені двійнята, то розділити цю суму на 18 років до досягнення ними повноліття то вийде по 20 тисяч в рік або по 1700 в місяць, що еквівалентно 70 тисяч гривень на місяць при середній зарплаті в 20, а медіанній 15. При таких виплатах багато жінок, які мають неблагополучних або малозабезпечених чоловіків самі їх здадуть на воїнкамити
показати весь коментар
08.09.2025 10:17 Відповісти
А ти думаєш чому ті, хто перед війною роками жили в цивільному шлюбі і ні про що не парились, з початком війни почали масово розписуватись?
показати весь коментар
08.09.2025 10:27 Відповісти
Навіть знаю таких. Знайшла нашвидкоруч "любов" майже одразу розписались, загинув ще восени 22. Купила квартиру в обласному центрі, машину і живе собі. Зараз кожна 2 хоче "віддатися" за військового і щоби його грохнули, але переживають, щоби не пропав безвісти
показати весь коментар
08.09.2025 10:42 Відповісти
То вже нехай чоловіки думають, на кому одружуватися. Але я зноден з глобальною концепцією: платити треба живим
показати весь коментар
08.09.2025 11:24 Відповісти
що то у мене великі сумніви, що платять > $350 тисяч родичам кожного загиблого.
показати весь коментар
08.09.2025 09:47 Відповісти
Навіщо було починати з 15 млн. Можна було виплачувати по 5 млн - 1 млн відразу і по 50 тисяч в місяць протягом 80 місяців - це всеодно великі гроші як для України. І платити всім загиблим, а ні, як казав Зеленський, що в нас в день 20 загиблих в 80 пропавші безвісти - не розрахували, що війна йтиме роками і не хочуть платити
Можна платити було по 1 млн за підписання контрку всім рекрутам. Одним словом по дурному від початку зробили
показати весь коментар
08.09.2025 10:01 Відповісти
Може й виплатять, якщо не оформлять як безвісти пропавшого...
показати весь коментар
08.09.2025 10:02 Відповісти
Коли за загибель платять

Більше ніж Живому Войну

То це Знищення Людей.
показати весь коментар
08.09.2025 10:23 Відповісти
Так це і є основне завдання зеленої банди. Їм і їх господарям українці потрібні лише мертві.
показати весь коментар
08.09.2025 10:29 Відповісти
це гарні думки а маемо те що затримки виплати зарплати у військових від 3 до 10 діб, фініки кажуть що війна і треба потерпіти, тому дурень думкою богатіе
показати весь коментар
08.09.2025 10:25 Відповісти
 
 