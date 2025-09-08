Оккупанты за сутки обстреляли 19 громад Сумщины: пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 детей

В течение суток, с утра 7 сентября до утра 8 сентября 2025 года, российские войска совершили 135 обстрелов по 51 населенному пункту Сумской области.

О ситуации в Сумской области по состоянию на утро рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, обстрелам подверглись 19 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Известно, что в результате российских обстрелов территории пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 детей. В частности, в городе Сумы в результате удара БпЛА ранения получили женщина и мужчина, а также ранен мальчик, - у его младшего брата - стрессовая реакция после взрыва.

В Степановской громаде в результате взрыва неустановленного взрывного устройства в лесу получил ранения мужчина.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, удары БпЛА, сбрасывания ВОГ с БпЛА:

более 20 ударов БпЛА.

до 20 ударов КАБов;

до 30 сбрасываний ВОГ с БпЛА.

Также враг совершил удары FPV-дронами, артиллерией, РСЗО по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Белопольской громаде повреждены объект гражданской инфраструктуры, складские помещения, транспортные средства;

в Буринской громаде повреждены 4 частных дома;

в Ворожбянской громаде повреждены 3 частных домовладения;

в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом;

в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом и нежилые здания;

в Речковской громаде повреждены нежилые здания и сельскохозяйственная техника;

в Сумской громаде повреждены два многоквартирных жилых дома и административное здание, частные автомобили.

