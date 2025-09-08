Оккупанты за сутки обстреляли 19 громад Сумщины: пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 детей
В течение суток, с утра 7 сентября до утра 8 сентября 2025 года, российские войска совершили 135 обстрелов по 51 населенному пункту Сумской области.
О ситуации в Сумской области по состоянию на утро рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, обстрелам подверглись 19 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Известно, что в результате российских обстрелов территории пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 детей. В частности, в городе Сумы в результате удара БпЛА ранения получили женщина и мужчина, а также ранен мальчик, - у его младшего брата - стрессовая реакция после взрыва.
В Степановской громаде в результате взрыва неустановленного взрывного устройства в лесу получил ранения мужчина.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, удары БпЛА, сбрасывания ВОГ с БпЛА:
- более 20 ударов БпЛА.
- до 20 ударов КАБов;
- до 30 сбрасываний ВОГ с БпЛА.
Также враг совершил удары FPV-дронами, артиллерией, РСЗО по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Белопольской громаде повреждены объект гражданской инфраструктуры, складские помещения, транспортные средства;
- в Буринской громаде повреждены 4 частных дома;
- в Ворожбянской громаде повреждены 3 частных домовладения;
- в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом и нежилые здания;
- в Речковской громаде повреждены нежилые здания и сельскохозяйственная техника;
- в Сумской громаде повреждены два многоквартирных жилых дома и административное здание, частные автомобили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль