Окупанти за добу обстріляли 19 громад Сумщини: постраждали 5 мирних жителів, в тому числі 2 дітей
Протягом доби, з ранку 7 вересня до ранку 8 вересня 2025 року, російські війська здійснили 135 обстрілів по 51 населеному пункту Сумської області.
Про ситуацію в Сумській області станом на ранок розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, обстрілів зазнали 19 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Відомо, що внаслідок російських обстрілів території постраждали 5 мирних жителів, в тому числі 2 дітей. Зокрема, у місті Суми внаслідок удару БпЛА поранення отримали жінка та чоловік, а також поранений хлопчик, - у його молодшого брата - стресова реакція після вибуху.
У Степанівській громаді внаслідок вибуху невстановленого вибухового пристрою в лісі отримав поранення чоловік.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:
- більше 20 ударів БпЛА.
- до 20 ударів КАБів;
- до 30 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, артилерією, РСЗВ по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Білопільські громаді пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури, складські приміщення, транспортні засоби;
- у Буринській громаді пошкоджено 4 приватні будинки;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено 3 приватних домоволодіння;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та нежитлові будівлі;
- у Річківській громаді пошкоджено нежитлові будівлі та сільськогосподарська техніка;
- у Сумській громаді пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки та адміністративна будівля, приватні автомобілі.
