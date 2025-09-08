Окупанти за добу обстріляли 19 громад Сумщини: постраждали 5 мирних жителів, в тому числі 2 дітей

Протягом доби, з ранку 7 вересня до ранку 8 вересня 2025 року, російські війська здійснили 135 обстрілів по 51 населеному пункту Сумської області.

Про ситуацію в Сумській області станом на ранок розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, обстрілів зазнали 19 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Відомо, що внаслідок російських обстрілів території постраждали 5 мирних жителів, в тому числі 2 дітей. Зокрема, у місті Суми внаслідок удару БпЛА поранення отримали жінка та чоловік, а також поранений хлопчик, - у його молодшого брата - стресова реакція після вибуху.

У Степанівській громаді внаслідок вибуху невстановленого вибухового пристрою в лісі отримав поранення чоловік.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:

більше 20 ударів БпЛА.

до 20 ударів КАБів;

до 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, артилерією, РСЗВ по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільські громаді пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури, складські приміщення, транспортні засоби;

у Буринській громаді пошкоджено 4 приватні будинки;

у Ворожбянській громаді пошкоджено 3 приватних домоволодіння;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та нежитлові будівлі;

у Річківській громаді пошкоджено нежитлові будівлі та сільськогосподарська техніка;

у Сумській громаді пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки та адміністративна будівля, приватні автомобілі.

Також читайте: Ворог ударив дроном по центру Сум: четверо поранених, пошкоджено будівлю ОВА (оновлено). ФОТО