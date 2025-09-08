Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона: ранены две женщины

В ночь на 8 сентября российские войска обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки ранения получили две местные жительницы. Пострадавших женщин, 53 и 62 лет, госпитализировали в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у них минно-взрывные травмы, контузии и закрытые черепно-мозговые повреждения.

Напомним, также утром 8 сентября 2025 года российские военные атаковали с дрона мужчину в Днепровском районе Херсона.

