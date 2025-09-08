УКР
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона: поранені дві жінки

На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на "швидку"

У ніч на 8 вересня російські війська обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки поранення дістали дві місцеві жительки. Постраждалих жінок, 53 та 62 років, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Медики діагностували у них мінно-вибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові ушкодження.

Нагадаємо, також зранку 8 вересня 2025 року російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона.

