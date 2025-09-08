Доба на Донеччині: 4 загиблих і 10 поранених, ворог 25 разів обстріляв область. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 8 вересня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Торецькому Шахівської громади загинула людина.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено будинок, у Яровій — 3 будинки, 2 господарчі споруди, гараж і 2 автівки. У Маяках Святогірської громади пошкоджено ферму. У Миколаївці пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено мікроавтобус. У Новодонецькому 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено двоповерхівку і автомобіль. В Олександрівці поранено людину, пошкоджено авто. У Старорайському Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 інфраструктурні об'єкти і 4 гаражі.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 130 людей, у тому числі 22 дитини.
