Доба на Донеччині: 4 загиблих і 10 поранених, ворог 25 разів обстріляв область. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 8 вересня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Торецькому Шахівської громади загинула людина.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, у Яровій — 3 будинки, 2 господарчі споруди, гараж і 2 автівки. У Маяках Святогірської громади пошкоджено ферму. У Миколаївці пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено мікроавтобус. У Новодонецькому 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено двоповерхівку і автомобіль. В Олександрівці поранено людину, пошкоджено авто. У Старорайському Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 інфраструктурні об'єкти і 4 гаражі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 130 людей, у тому числі 22 дитини.

