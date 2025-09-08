РУС
Паспортизация в оккупации: украинцев, не получивших российский паспорт, приравняют к "нелегальным мигрантам" и могут депортировать

Паспортизация в оккупации

После 10 сентября украинцев, которые не получили российский паспорт на временно оккупированных территориях, указом российского диктатора Путина приравняют к "нелегальным мигрантам" и угрожают депортировать из родного дома.

Сейчас выжить без российского паспорта на ВОТ почти невозможно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Без российского паспорта у людей нет доступа к медицине, даже экстренной. Дети не могут учиться, а родителям грозит лишение родительских прав. Также запрещено работать в большинстве сфер, на блокпостах и во время обысков отсутствие паспорта - повод для ареста. А не оформленную по российскому законодательству недвижимость забирают, потому что она "бесхозная". Но и наличие паспорта не спасает. Если ты украинец - ты под угрозой, - говорит Федоров.

Українська влада повинна призивати в такому разі українців знищувати кацапів в окупації, кожен українець повинен знищити хоча б кілька кацапів, щоб їх там взагалі не залишилось і тоді ЗСУ буде легше зачищати території!
показать весь комментарий
08.09.2025 12:22 Ответить
А ти втік до Польші щоб там знищувати кацапів, чи навпаки? Чи готовий ти сам робити те, до чого призиваєш?
показать весь комментарий
08.09.2025 12:25 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
08.09.2025 12:27 Ответить
Ну тобто ти таки здриснув подалі з України і щось там з беспечної Польші триндиш про те, що мають робити цивільні українці, які потрапили до окупації. Що й варто було довести. Лайно, яке само сховалося, але хоче розпоряжатися чужими життями.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:29 Ответить
Такі найбільше вибішують, а потім 60+ диванні патріоти, котрих мобілізація жодним чином не обходить, зате багато думок та ідей як її проводити в них є
показать весь комментарий
08.09.2025 12:58 Ответить
А ще зпалить помешкання будинки щоб нічого не дісталося прийшлим козломордим пі лам
показать весь комментарий
08.09.2025 12:50 Ответить
Знищити чим?
показать весь комментарий
08.09.2025 12:59 Ответить
Мелитополь ждёт Украину! Где же она?
показать весь комментарий
08.09.2025 13:49 Ответить
 
 