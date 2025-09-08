Паспортизация в оккупации: украинцев, не получивших российский паспорт, приравняют к "нелегальным мигрантам" и могут депортировать

После 10 сентября украинцев, которые не получили российский паспорт на временно оккупированных территориях, указом российского диктатора Путина приравняют к "нелегальным мигрантам" и угрожают депортировать из родного дома.

Сейчас выжить без российского паспорта на ВОТ почти невозможно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Без российского паспорта у людей нет доступа к медицине, даже экстренной. Дети не могут учиться, а родителям грозит лишение родительских прав. Также запрещено работать в большинстве сфер, на блокпостах и во время обысков отсутствие паспорта - повод для ареста. А не оформленную по российскому законодательству недвижимость забирают, потому что она "бесхозная". Но и наличие паспорта не спасает. Если ты украинец - ты под угрозой, - говорит Федоров.

