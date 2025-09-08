УКР
Паспортизація в окупації: українців, які не отримали російський паспорт, прирівняють до "нелегальних мігрантів" та можуть депортувати

Паспортизація в окупації

Після 10 вересня українців, які не отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, указом російського диктатор Путіна прирівняють до "нелегальних мігрантів" та погрожують депортувати з рідного дому.

Нині вижити без російського паспорта на ТОТ майже неможливо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької ОДА Івана Федорова.

Без російського паспорту у людей немає доступу до медицини, навіть екстреної. Діти не можуть навчатися, а батькам загрожує позбавлення батьківських прав. Також заборонено працювати в більшості сфер, на блокпостах і під час обшуків відсутність паспорту - привід для арешту. А не оформлену за російським законодавством нерухомість забирають, бо вона "безхазяйна". Але і наявність паспорта не рятує. Якщо ти українець - ти під загрозою, - каже Федоров.

Українська влада повинна призивати в такому разі українців знищувати кацапів в окупації, кожен українець повинен знищити хоча б кілька кацапів, щоб їх там взагалі не залишилось і тоді ЗСУ буде легше зачищати території!
показати весь коментар
08.09.2025 12:22 Відповісти
А ти втік до Польші щоб там знищувати кацапів, чи навпаки? Чи готовий ти сам робити те, до чого призиваєш?
показати весь коментар
08.09.2025 12:25 Відповісти
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показати весь коментар
08.09.2025 12:27 Відповісти
Ну тобто ти таки здриснув подалі з України і щось там з беспечної Польші триндиш про те, що мають робити цивільні українці, які потрапили до окупації. Що й варто було довести. Лайно, яке само сховалося, але хоче розпоряжатися чужими життями.
показати весь коментар
08.09.2025 12:29 Відповісти
Такі найбільше вибішують, а потім 60+ диванні патріоти, котрих мобілізація жодним чином не обходить, зате багато думок та ідей як її проводити в них є
показати весь коментар
08.09.2025 12:58 Відповісти
А ще зпалить помешкання будинки щоб нічого не дісталося прийшлим козломордим пі лам
показати весь коментар
08.09.2025 12:50 Відповісти
Знищити чим?
показати весь коментар
08.09.2025 12:59 Відповісти
 
 