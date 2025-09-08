Паспортизація в окупації: українців, які не отримали російський паспорт, прирівняють до "нелегальних мігрантів" та можуть депортувати
Після 10 вересня українців, які не отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, указом російського диктатор Путіна прирівняють до "нелегальних мігрантів" та погрожують депортувати з рідного дому.
Нині вижити без російського паспорта на ТОТ майже неможливо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької ОДА Івана Федорова.
Без російського паспорту у людей немає доступу до медицини, навіть екстреної. Діти не можуть навчатися, а батькам загрожує позбавлення батьківських прав. Також заборонено працювати в більшості сфер, на блокпостах і під час обшуків відсутність паспорту - привід для арешту. А не оформлену за російським законодавством нерухомість забирають, бо вона "безхазяйна". Але і наявність паспорта не рятує. Якщо ти українець - ти під загрозою, - каже Федоров.
