Новости Заявления о мире
Путин не стремится к миру, а пытается "создавать факты на земле", - правительство ФРГ

Германия отреагировала на передачу США противопехотных мин Украине
Глава России Владимир Путин не стремится к миру, он пытается "создавать факты на земле".

Об этом на брифинге в Берлине в понедельник заявил представитель Федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Атаки последних дней в очередной раз показывают готовность России эскалировать войну в нарушение всех международных норм. Эта дальнейшая эскалация показывает, что Путин не хочет переговоров, он хочет и дальше создавать факты на земле", - заявил Корнелиус.

По его словам, Германия вместе с партнерами интенсивно работает над усилением украинской системы противовоздушной обороны и ведет дипломатические усилия для прекращения войны. Обсуждаются меры поддержки и гарантий безопасности на случай возможного перемирия, включая финансовую помощь, военную поддержку и помощь для вступления Украины в ЕС.

Представитель уточнил, что двумя главными условиями для таких гарантий является готовность России к переговорам и привлечение США к мерам поддержки. Одновременно Германия приветствует заявление президента США Дональда Трампа о готовности усилить санкционное давление на Россию.

Чому тільки посилення українського ППО? Бо ,,факти на землі,, ППО не в силах зупинити. Надайте потужну зброю наступу і Україна створить ,,факти,, вже на ******** російській території. А там будемо розбиратимось вже дипломатично обміном територіями.
08.09.2025 14:23 Ответить
***** показує, що ви всі чмирі на тому Заході.
08.09.2025 14:28 Ответить
Це точно. І це є єдиним фактом на землі, перед яким ***** ставить Захід.
08.09.2025 14:31 Ответить
Україна також не прагне миру, а знищення кацапів і звільнення усіх свої територій!
08.09.2025 14:32 Ответить
 
 