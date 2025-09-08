Путин не стремится к миру, а пытается "создавать факты на земле", - правительство ФРГ

Глава России Владимир Путин не стремится к миру, он пытается "создавать факты на земле".

Об этом на брифинге в Берлине в понедельник заявил представитель Федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Атаки последних дней в очередной раз показывают готовность России эскалировать войну в нарушение всех международных норм. Эта дальнейшая эскалация показывает, что Путин не хочет переговоров, он хочет и дальше создавать факты на земле", - заявил Корнелиус.

По его словам, Германия вместе с партнерами интенсивно работает над усилением украинской системы противовоздушной обороны и ведет дипломатические усилия для прекращения войны. Обсуждаются меры поддержки и гарантий безопасности на случай возможного перемирия, включая финансовую помощь, военную поддержку и помощь для вступления Украины в ЕС.

Представитель уточнил, что двумя главными условиями для таких гарантий является готовность России к переговорам и привлечение США к мерам поддержки. Одновременно Германия приветствует заявление президента США Дональда Трампа о готовности усилить санкционное давление на Россию.

