Путін не прагне миру, а намагається "створювати факти на землі", - уряд ФРН

Очільник Росії Володимир Путін не прагне миру, він намагається "створювати факти на землі".

Про це на брифінгу у Берліні в понеділок заявив речник Федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Атаки останніх днів вчергове показують готовність Росії ескалювати війну в порушення всіх міжнародних норм. Ця подальша ескалація показує, що Путін не хоче переговорів, він хоче й надалі створювати факти на землі", - заявив Корнеліус.

За його словами, Німеччина разом із партнерами інтенсивно працює над посиленням української системи протиповітряної оборони та веде дипломатичні зусилля для припинення війни. Обговорюються заходи підтримки та гарантій безпеки на випадок можливого перемир’я, включно з фінансовою допомогою, військовою підтримкою та допомогою для вступу України в ЄС.

Речник уточнив, що двома головними умовами для таких гарантій є готовність Росії до переговорів і залучення США до заходів підтримки. Одночасно Німеччина вітає заяву президента США Дональда Трампа про готовність посилити санкційний тиск на Росію.

