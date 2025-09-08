УКР
Новини Заяви про мир
Путін не прагне миру, а намагається "створювати факти на землі", - уряд ФРН

Німеччина відреагувала на передачу США протипіхотних мін Україні
Фото: Укрінформ

Очільник Росії Володимир Путін не прагне миру, він намагається "створювати факти на землі".

Про це на брифінгу у Берліні в понеділок заявив речник Федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Атаки останніх днів вчергове показують готовність Росії ескалювати війну в порушення всіх міжнародних норм. Ця подальша ескалація показує, що Путін не хоче переговорів, він хоче й надалі створювати факти на землі", - заявив Корнеліус.

За його словами, Німеччина разом із партнерами інтенсивно працює над посиленням української системи протиповітряної оборони та веде дипломатичні зусилля для припинення війни. Обговорюються заходи підтримки та гарантій безпеки на випадок можливого перемир’я, включно з фінансовою допомогою, військовою підтримкою та допомогою для вступу України в ЄС.

Речник уточнив, що двома головними умовами для таких гарантій є готовність Росії до переговорів і залучення США до заходів підтримки. Одночасно Німеччина вітає заяву президента США Дональда Трампа про готовність посилити санкційний тиск на Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кадиров заявив, що "мир в Україні" можливий лише після її входження до складу РФ

Німеччина (7705) путін володимир (24784)
Чому тільки посилення українського ППО? Бо ,,факти на землі,, ППО не в силах зупинити. Надайте потужну зброю наступу і Україна створить ,,факти,, вже на ******** російській території. А там будемо розбиратимось вже дипломатично обміном територіями.
08.09.2025 14:23 Відповісти
***** показує, що ви всі чмирі на тому Заході.
08.09.2025 14:28 Відповісти
Це точно. І це є єдиним фактом на землі, перед яким ***** ставить Захід.
08.09.2025 14:31 Відповісти
Україна також не прагне миру, а знищення кацапів і звільнення усіх свої територій!
08.09.2025 14:32 Відповісти
 
 