На фронте зафиксировано 77 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 8 сентября общее количество боевых столкновений на фронте составляет 77.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Нововасильевка, Белая Береза, Стариково, Горки, Дорошовка, Кружок, Шалыгино Сумской области; Железный Мост, Орликовка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили две вражеские атаки, еще два столкновения продолжается. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг осуществил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну атаку в районе Мирного.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Колодези, Торское, а также в сторону Шандриголово - четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг трижды осуществлял наступательные действия в районах Миньковки, Ступочек и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки и Полтавки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Торецкого, Новоэкономического, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 25 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще шесть столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Малиевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчика в сторону Антоновского моста. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Николаевка.