1 049 24

Силы обороны в августе восстановили контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов, - Сырский.

зсу

В августе 2025 года противник рассчитывал достичь стратегического преимущества, осуществить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, планировал масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания о деятельности Вооруженных Сил Украины в августе, информирует Цензор.НЕТ.

Однако, по его словам, наши войска не допустили реализации этих намерений. Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

"Фактически, месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время", - уточнил главком.

"Так, если брать Добропольское направление, где противник создал наступательную группировку, то здесь россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км. На Покровском направлении их добыча - 5 кв. км, тогда как наши войска восстановили контроль над 26 кв. км.

Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км", - отмечает Сырский.

Также он отметил, что противник применяет тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытается просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боестолкновений.

В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов.

"За этот период нашими средствами Deep Strike поражено 60 целей на территории России. Ослаблены способности рф по производству горюче-смазочных материалов для армии, их авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, комплексов ПВО, нарушено функционирование транспортной системы.

Потери врага

В целом наши дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тысяч объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%.

На совещании говорили также о проблемных вопросах и предложениях по их решению.

"Определил конкретные задачи на следующий период. Впереди у нас еще много работы, но мы защищаем свою землю, и курс мы держим правильный: на истощение противника, на его уничтожение, на необходимые Украине результаты. Только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек", - добавил он.

По словам Сырского, с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 российских захватчиков.

Автор: 

боевые действия (4826) ВСУ (6888) Александр Сырский (713) война в Украине (6015)
Топ комментарии
+6
Мирський такий же балабол як і Зеленський. Скоро всю Україну він визволить !
08.09.2025 09:09 Ответить
+5
вже перевиконали план перемоги від Зеленського
08.09.2025 09:10 Ответить
+3
А скільки віддали? Сирський!!!!
08.09.2025 09:16 Ответить
Мирський такий же балабол як і Зеленський. Скоро всю Україну він визволить !
08.09.2025 09:09 Ответить
Наразі низку територій неначасі
08.09.2025 10:29 Ответить
вже перевиконали план перемоги від Зеленського
08.09.2025 09:10 Ответить
в вересні ще 58 кв км
08.09.2025 09:11 Ответить
кацапня повністю провалила літній наступ
08.09.2025 09:13 Ответить
лиха біда початок
08.09.2025 09:15 Ответить
Віримо обсирському, він брехати не може, як і його шефи
08.09.2025 09:16 Ответить
А скільки віддали? Сирський!!!!
08.09.2025 09:16 Ответить
А ворог вже просувается Дніпропетровщиною...
08.09.2025 09:19 Ответить
в зворотному напрямку
08.09.2025 09:28 Ответить
Дніпропетровщина не рахується!
08.09.2025 09:28 Ответить
скільки вам вже говорили шо кацапов викинули звідти
08.09.2025 09:30 Ответить
08.09.2025 09:36 Ответить
фейк
08.09.2025 09:44 Ответить
Ви стверджуєте, що deepstate бреше?
(все, що зліва від червоної лінії - Дніпропетровська обл)
08.09.2025 09:44 Ответить
карту підробити як два пальці
08.09.2025 09:45 Ответить
Було б смішно, якби не було так сумно. Жартівник з вас - так собі.
08.09.2025 09:47 Ответить
Говорити можна багато чого. Що ЗЕвлада і робить кожного дня. Сама говорильня.
Я більше довіряю мапам від deepstatemap. Вам би теж, хоч інколи, не заважало б їх дивитися.
08.09.2025 09:44 Ответить
у мене таке враження шо коментатори читають російські газети
08.09.2025 09:31 Ответить
Это вот этот ликвидированный выступ под Добропольем или где там,, эти километры? Или как
08.09.2025 09:37 Ответить
Він там розширився із заходу на схід, але частково зрізали з півночі на південь
08.09.2025 09:43 Ответить
..у рашиста в десять разів мабуть більше окупованої української території...?
08.09.2025 09:41 Ответить
⚡️ЗСУ контратакували поблизу адмінкордону з Дніпропетровщиною

Українські сили здійснили успішну контратаку, відкинувши російські війська біля Товствого. Про це повідомляє DeepState.
08.09.2025 09:54 Ответить
08.09.2025 09:55 Ответить
 
 