Силы обороны в августе восстановили контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов, - Сырский.

В августе 2025 года противник рассчитывал достичь стратегического преимущества, осуществить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, планировал масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания о деятельности Вооруженных Сил Украины в августе, информирует Цензор.НЕТ.

Однако, по его словам, наши войска не допустили реализации этих намерений. Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

"Фактически, месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время", - уточнил главком.

"Так, если брать Добропольское направление, где противник создал наступательную группировку, то здесь россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км. На Покровском направлении их добыча - 5 кв. км, тогда как наши войска восстановили контроль над 26 кв. км.

Также читайте: Воины 425 штурмового полка "Скала" полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО

Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км", - отмечает Сырский.

Также он отметил, что противник применяет тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытается просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боестолкновений.

В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов.

"За этот период нашими средствами Deep Strike поражено 60 целей на территории России. Ослаблены способности рф по производству горюче-смазочных материалов для армии, их авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, комплексов ПВО, нарушено функционирование транспортной системы.

Потери врага

В целом наши дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тысяч объектов противника. А эффективность поражения по программе Middle Strike выросла на 25%.

На совещании говорили также о проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Также читайте: Силы обороны зачистили Удачное в Донецкой области и установили в поселке флаг Украины. ВИДЕО

"Определил конкретные задачи на следующий период. Впереди у нас еще много работы, но мы защищаем свою землю, и курс мы держим правильный: на истощение противника, на его уничтожение, на необходимые Украине результаты. Только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек", - добавил он.

По словам Сырского, с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 российских захватчиков.