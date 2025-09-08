УКР
Новини
965 24

Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів, - Сирський

зсу

У серпні 2025 року противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо діяльності Збройних Сил України у серпні, інформує Цензор.НЕТ.

Проте, за його словами, наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.

"Фактично, місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час", - уточнив головком.

"Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км.

Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км", - наголошує Сирський.

Також він зауважив, що противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.

Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів.

"За цей період нашими засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території росії. Послаблено спроможності рф з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.

Втрати ворога

Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%.

На нараді говорили також про проблемні питання і пропозиції щодо їх вирішення.

"Визначив конкретні завдання на наступний період. Попереду в нас ще багато роботи, але ми захищаємо свою землю, і курс ми тримаємо правильний: на виснаження противника, на його знищення, на необхідні Україні результати. Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб", - додав він.

За словами Сирського, з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників.

 

бойові дії (4582) ЗСУ (7888) Сирський Олександр (738) війна в Україні (6060)
Топ коментарі
+6
Мирський такий же балабол як і Зеленський. Скоро всю Україну він визволить !
показати весь коментар
08.09.2025 09:09 Відповісти
+5
вже перевиконали план перемоги від Зеленського
показати весь коментар
08.09.2025 09:10 Відповісти
+3
А скільки віддали? Сирський!!!!
показати весь коментар
08.09.2025 09:16 Відповісти
Мирський такий же балабол як і Зеленський. Скоро всю Україну він визволить !
показати весь коментар
08.09.2025 09:09 Відповісти
Наразі низку територій неначасі
показати весь коментар
08.09.2025 10:29 Відповісти
вже перевиконали план перемоги від Зеленського
показати весь коментар
08.09.2025 09:10 Відповісти
в вересні ще 58 кв км
показати весь коментар
08.09.2025 09:11 Відповісти
кацапня повністю провалила літній наступ
показати весь коментар
08.09.2025 09:13 Відповісти
лиха біда початок
показати весь коментар
08.09.2025 09:15 Відповісти
Віримо обсирському, він брехати не може, як і його шефи
показати весь коментар
08.09.2025 09:16 Відповісти
А скільки віддали? Сирський!!!!
показати весь коментар
08.09.2025 09:16 Відповісти
А ворог вже просувается Дніпропетровщиною...
показати весь коментар
08.09.2025 09:19 Відповісти
в зворотному напрямку
показати весь коментар
08.09.2025 09:28 Відповісти
Дніпропетровщина не рахується!
показати весь коментар
08.09.2025 09:28 Відповісти
скільки вам вже говорили шо кацапов викинули звідти
показати весь коментар
08.09.2025 09:30 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 09:36 Відповісти
фейк
показати весь коментар
08.09.2025 09:44 Відповісти
Ви стверджуєте, що deepstate бреше?
(все, що зліва від червоної лінії - Дніпропетровська обл)
показати весь коментар
08.09.2025 09:44 Відповісти
карту підробити як два пальці
показати весь коментар
08.09.2025 09:45 Відповісти
Було б смішно, якби не було так сумно. Жартівник з вас - так собі.
показати весь коментар
08.09.2025 09:47 Відповісти
Говорити можна багато чого. Що ЗЕвлада і робить кожного дня. Сама говорильня.
Я більше довіряю мапам від deepstatemap. Вам би теж, хоч інколи, не заважало б їх дивитися.
показати весь коментар
08.09.2025 09:44 Відповісти
у мене таке враження шо коментатори читають російські газети
показати весь коментар
08.09.2025 09:31 Відповісти
Это вот этот ликвидированный выступ под Добропольем или где там,, эти километры? Или как
показати весь коментар
08.09.2025 09:37 Відповісти
Він там розширився із заходу на схід, але частково зрізали з півночі на південь
показати весь коментар
08.09.2025 09:43 Відповісти
..у рашиста в десять разів мабуть більше окупованої української території...?
показати весь коментар
08.09.2025 09:41 Відповісти
⚡️ЗСУ контратакували поблизу адмінкордону з Дніпропетровщиною

Українські сили здійснили успішну контратаку, відкинувши російські війська біля Товствого. Про це повідомляє DeepState.
показати весь коментар
08.09.2025 09:54 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 09:55 Відповісти
 
 