Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів, - Сирський

У серпні 2025 року противник розраховував досягнути стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському й Запорізькому напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо діяльності Збройних Сил України у серпні, інформує Цензор.НЕТ.

Проте, за його словами, наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.

"Фактично, місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль, став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час", - уточнив головком.

"Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км.

Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км", - наголошує Сирський.

Також він зауважив, що противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.

Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів.

"За цей період нашими засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території росії. Послаблено спроможності рф з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.

Втрати ворога

Загалом наші дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тисяч об’єктів противника. А ефективність ураження за програмою Middle Strike зросла на 25%.

На нараді говорили також про проблемні питання і пропозиції щодо їх вирішення.

"Визначив конкретні завдання на наступний період. Попереду в нас ще багато роботи, але ми захищаємо свою землю, і курс ми тримаємо правильний: на виснаження противника, на його знищення, на необхідні Україні результати. Лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб", - додав він.

За словами Сирського, з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників.