В инстаграме заблокировали еще 22 аккаунта с общей аудиторией почти 3 млн подписчиков за рекламу казино
PlayCity заблокировало 22 страницы в Instagram, которые распространяли незаконную рекламу азартных игр.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство PlayCity.
Отмечается, что заблокировали аккаунты под никами "Коля Залипуха", "Оля Филева" и еще 20 популярных блогеров, которые призывали играть в онлайн-казино.
Часть из заблокированных блогеров показывали "выигрыши", хотя сами не были зарегистрированы как игроки в казино. Такие "истории успеха" - выдумка, созданная для манипулятивной рекламы, объясняют в PlayCity.
Суммарная аудитория этих страниц превышает 2,8 млн пользователей. Заблокировать аккаунты удалось благодаря сотрудничеству с Meta.
Оо МММ, працює і досі!! Дурні, оплачують життя його власникам!