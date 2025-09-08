РУС
В инстаграме заблокировали еще 22 аккаунта с общей аудиторией почти 3 млн подписчиков за рекламу казино

Блокировка блогеров за рекламу казино в Украине

PlayCity заблокировало 22 страницы в Instagram, которые распространяли незаконную рекламу азартных игр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство PlayCity.

Отмечается, что заблокировали аккаунты под никами "Коля Залипуха", "Оля Филева" и еще 20 популярных блогеров, которые призывали играть в онлайн-казино.

Часть из заблокированных блогеров показывали "выигрыши", хотя сами не были зарегистрированы как игроки в казино. Такие "истории успеха" - выдумка, созданная для манипулятивной рекламы, объясняют в PlayCity.

Суммарная аудитория этих страниц превышает 2,8 млн пользователей. Заблокировать аккаунты удалось благодаря сотрудничеству с Meta.

Читайте: "ПлейСити" запускает тендер на разработку государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр. Что ею предусмотрено?

Молодці, спочатку підзаробили деньог на дурнях, а потім і заблокували!!
Оо МММ, працює і досі!! Дурні, оплачують життя його власникам!
08.09.2025 19:37 Ответить
Угу..чому 22, а не 33 чи 44..
08.09.2025 19:39 Ответить
Блокувальників, цифра задовольнила, красівая….
08.09.2025 19:43 Ответить
Враховкючи МММ - треба було 222..прокол..
08.09.2025 20:02 Ответить
 
 