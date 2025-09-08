В инстаграме заблокировали еще 22 аккаунта с общей аудиторией почти 3 млн подписчиков за рекламу казино

PlayCity заблокировало 22 страницы в Instagram, которые распространяли незаконную рекламу азартных игр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное агентство PlayCity.

Отмечается, что заблокировали аккаунты под никами "Коля Залипуха", "Оля Филева" и еще 20 популярных блогеров, которые призывали играть в онлайн-казино.

Часть из заблокированных блогеров показывали "выигрыши", хотя сами не были зарегистрированы как игроки в казино. Такие "истории успеха" - выдумка, созданная для манипулятивной рекламы, объясняют в PlayCity.

Суммарная аудитория этих страниц превышает 2,8 млн пользователей. Заблокировать аккаунты удалось благодаря сотрудничеству с Meta.

