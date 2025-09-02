"ПлейСіті" запускає тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. Що нею передбачено?

Державне агентство України "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, запускає тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Державна система онлайн-моніторингу стане ключовим елементом реформи сфери азартних ігор. Вона має на меті зробити ринок більш прозорим, контрольованим і підзвітним – як для держави, так і для суспільства", – сказано в повідомленні.

До участі в тендері запрошуємо IT-компанії з досвідом реалізації складних цифрових рішень.

Система дозволить:

відстежувати фінансові потоки та валовий дохід операторів у режимі реального часу;

фіксувати інформацію з грального обладнання – без персональних даних гравців (крім окремих випадків, передбачених законом);

контролювати загальний відсоток виграшу гральних автоматів;

слідкувати за достовірністю, повнотою й цілісністю всієї інформації про діяльність сфери;

автоматично зберігати резервні копії даних.

Крім цього, у державну систему онлайн-моніторингу інтегрують реєстри у сфері азартних ігор, що дозволить верифікувати інформацію про організаторів азартних ігор у режимі реального часу та забезпечить контроль за актуальністю даних.

Система має запрацювати вже до кінця цього року.

Подати заявку на участь у тендері можна до 10 вересня 18:00.

Як повідомлялося, раніше керівник "ПлейСіті" Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор.

До того "ПлейСіті" та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.