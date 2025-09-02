"ПлейСіті" запускає тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. Що нею передбачено?
Державне агентство України "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, запускає тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.
"Державна система онлайн-моніторингу стане ключовим елементом реформи сфери азартних ігор. Вона має на меті зробити ринок більш прозорим, контрольованим і підзвітним – як для держави, так і для суспільства", – сказано в повідомленні.
До участі в тендері запрошуємо IT-компанії з досвідом реалізації складних цифрових рішень.
Система дозволить:
- відстежувати фінансові потоки та валовий дохід операторів у режимі реального часу;
- фіксувати інформацію з грального обладнання – без персональних даних гравців (крім окремих випадків, передбачених законом);
- контролювати загальний відсоток виграшу гральних автоматів;
- слідкувати за достовірністю, повнотою й цілісністю всієї інформації про діяльність сфери;
- автоматично зберігати резервні копії даних.
Крім цього, у державну систему онлайн-моніторингу інтегрують реєстри у сфері азартних ігор, що дозволить верифікувати інформацію про організаторів азартних ігор у режимі реального часу та забезпечить контроль за актуальністю даних.
Система має запрацювати вже до кінця цього року.
Подати заявку на участь у тендері можна до 10 вересня 18:00.
Як повідомлялося, раніше керівник "ПлейСіті" Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор.
До того "ПлейСіті" та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.
