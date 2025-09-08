В інстаграмі заблокували ще 22 акаунти з загальною аудиторією майже 3 млн підписників за рекламу казино
PlayCity заблокувало 22 сторінки в Instagram, які поширювали незаконну рекламу азартних ігор.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державне агентство PlayCity.
Зазначається, що заблокували акаунти під ніками "Коля Заліпуха", "Оля Фільова" та ще 20 популярних блогерів, які закликали грати в онлайн-казино.
Частина із заблокованих блогерів показували "виграші", хоча самі не були зареєстровані як гравці в казино. Такі "історії успіху" - вигадка, створена для маніпулятивної реклами, пояснюють у PlayCity.
Сумарна аудиторія цих сторінок перевищує 2,8 млн користувачів. Заблокувати акаунти вдалося завдяки співпраці з Meta.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оо МММ, працює і досі!! Дурні, оплачують життя його власникам!