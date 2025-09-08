УКР
В інстаграмі заблокували ще 22 акаунти з загальною аудиторією майже 3 млн підписників за рекламу казино

Блокування блогерів за рекламу казино в Україні

PlayCity заблокувало 22 сторінки в Instagram, які поширювали незаконну рекламу азартних ігор.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державне агентство PlayCity.

Зазначається, що заблокували акаунти під ніками "Коля Заліпуха", "Оля Фільова" та ще 20 популярних блогерів, які закликали грати в онлайн-казино.

Частина із заблокованих блогерів показували "виграші", хоча самі не були зареєстровані як гравці в казино. Такі "історії успіху" - вигадка, створена для маніпулятивної реклами, пояснюють у PlayCity.

Сумарна аудиторія цих сторінок перевищує 2,8 млн користувачів. Заблокувати акаунти вдалося завдяки співпраці з Meta.

Молодці, спочатку підзаробили деньог на дурнях, а потім і заблокували!!
Оо МММ, працює і досі!! Дурні, оплачують життя його власникам!
показати весь коментар
08.09.2025 19:37 Відповісти
Угу..чому 22, а не 33 чи 44..
показати весь коментар
08.09.2025 19:39 Відповісти
Блокувальників, цифра задовольнила, красівая….
показати весь коментар
08.09.2025 19:43 Відповісти
Враховкючи МММ - треба було 222..прокол..
показати весь коментар
08.09.2025 20:02 Відповісти
 
 