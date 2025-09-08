5 лет "Дії": Цифровизация услуг сэкономила украинцам и государству 184 млрд грн

С 2020 года экономический и антикоррупционный эффекты от цифровых услуг в "Дії" уже 184 млрд грн - таковы результаты нового исследования компании Civitta. Каждая гривна, инвестированная в "Дію", сэкономила государству в сто раз больше.

Самые главные результаты исследования:

4,2 млрд грн в год - экономия благодаря уничтожению коррупционных схем в таких сферах, как строительство, статус ВПО, дипломирование моряков.

49 млрд грн в год - выгода от "базовых" онлайн-услуг.

6,5 млрд грн в год - экономия благодаря программам поддержки в "Дії" ("єРобота", "єВідновлення", "Нацкешбек").

"Цифровизация - самый эффективный инструмент борьбы с коррупцией, и мы будем и дальше масштабировать этот эффект для всей страны. Сейчас в фокусе нашей команды реализация проектов с большим антикоррупционным и экономическим эффектом: уже реализуем "е-Нотаріат", готовимся к запуску "єАкциза", создаем онлайн-систему мониторинга игорного бизнеса и продолжаем цифровизировать строительную сферу. Поэтому в следующем году антикоррупционный эффект "Дії" будет еще больше", - отметил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Исследование проведено компанией Civitta в рамках программы ЕԌАР, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

