5 лет "Дії": Цифровизация услуг сэкономила украинцам и государству 184 млрд грн

восстановление услуг в Дии

С 2020 года экономический и антикоррупционный эффекты от цифровых услуг в "Дії" уже 184 млрд грн - таковы результаты нового исследования компании Civitta. Каждая гривна, инвестированная в "Дію", сэкономила государству в сто раз больше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации

Самые главные результаты исследования:

  • 4,2 млрд грн в год - экономия благодаря уничтожению коррупционных схем в таких сферах, как строительство, статус ВПО, дипломирование моряков.
  • 49 млрд грн в год - выгода от "базовых" онлайн-услуг.
  • 6,5 млрд грн в год - экономия благодаря программам поддержки в "Дії" ("єРобота", "єВідновлення", "Нацкешбек").

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" появятся оповещения об электронных рецептах и направлениях к врачу. Как это будет работать?

"Цифровизация - самый эффективный инструмент борьбы с коррупцией, и мы будем и дальше масштабировать этот эффект для всей страны. Сейчас в фокусе нашей команды реализация проектов с большим антикоррупционным и экономическим эффектом: уже реализуем "е-Нотаріат", готовимся к запуску "єАкциза", создаем онлайн-систему мониторинга игорного бизнеса и продолжаем цифровизировать строительную сферу. Поэтому в следующем году антикоррупционный эффект "Дії" будет еще больше", - отметил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Исследование проведено компанией Civitta в рамках программы ЕԌАР, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Читайте: "е-Нотариат": Минцифры анонсировало запуск новой онлайн системы для нотариусов

+7
Цифра взята з формули прогнозів якою користується Буданга? Від фонарика?
08.09.2025 19:55
+5
Особливо на виборах зекономимо
08.09.2025 20:02
+2
Урааааа!!!!!
Мілярд дерев?
08.09.2025 20:07
Цифра взята з формули прогнозів якою користується Буданга? Від фонарика?
08.09.2025 19:55
Именно так. И никто не подсчитывал сколько обошлась гражданам Украины похищение их данных в результате взлома "Дии".
08.09.2025 20:57
До тієї формули було застосовано "коефіцієнт фьодорова"
08.09.2025 21:08
Якесь марення ! Не разу за все життя не скористався' Дією'.
08.09.2025 20:00
Дія була на мобілці 3 роки але я потім ії скасував.
08.09.2025 20:03
Особливо на виборах зекономимо
08.09.2025 20:02
Вітаю!
08.09.2025 20:02
Урааааа!!!!!
Мілярд дерев?
08.09.2025 20:07
"куплю скумбрії шубу, під сєльйодку!"
08.09.2025 20:15
Купив авто через Дію. Зручно, авто в Україні, власник за кордоном, купівля за годину. Але місяць назад Дія відмовилась працювати. Вимагає Андроїд не нижче 8, а на моєму смартфоні Андроїд 7.1.1. Довелося купити новий смартфон.
08.09.2025 21:57
 
 