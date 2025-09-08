УКР
5 років "Дії": Цифровізація послуг заощадила українцям та державі 184 млрд грн

відновлення послуг у Дії

З 2020 року економічний та антикорупційний ефекти від цифрових послуг у Дії вже 184 млрд грн — такими є результати нового дослідження компанії Civitta. Кожна гривня, інвестована в Дію, заощадила державі в сто разів більше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство цифрової трансформації

Найголовніші результати дослідження:

  •  4,2 млрд грн на рік — економія завдяки знищенню корупційних схем у таких сферах, як будівництво, статус ВПО, дипломування моряків.
  • 49 млрд грн на рік — вигода від "базових" онлайн-послуг.
  • 6,5 млрд грн на рік — економія завдяки програмам підтримки в Дії (єРобота, єВідновлення, Нацкешбек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з’являться сповіщення про електронні рецепти і направлення до лікаря. Як це працюватиме?

"Цифровізація — найефективніший інструмент боротьби з корупцією, і ми будемо й надалі масштабувати цей ефект для всієї країни. Зараз у фокусі нашої команди реалізація проєктів з великим антикорупційним та економічним ефектом: уже реалізуємо е-Нотаріат, готуємося до запуску еАкцизу, створюємо онлайн-систему моніторингу грального бізнесу та продовжуємо цифровізувати будівельну сферу. Тож наступного року антикорупційний ефект Дії буде ще більшим", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дослідження проведене компанією Civitta в межах програми ЕGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Читайте: "е-Нотаріат": Мінцифри анонсувало запуск нової онлайн системи для нотаріусів

диджиталізація (286) Мінцифри (1239) Дія (1181)
Цифра взята з формули прогнозів якою користується Буданга? Від фонарика?
08.09.2025 19:55 Відповісти
08.09.2025 19:55 Відповісти
Именно так. И никто не подсчитывал сколько обошлась гражданам Украины похищение их данных в результате взлома "Дии".
08.09.2025 20:57 Відповісти
08.09.2025 20:57 Відповісти
До тієї формули було застосовано "коефіцієнт фьодорова"
08.09.2025 21:08 Відповісти
08.09.2025 21:08 Відповісти
Якесь марення ! Не разу за все життя не скористався' Дією'.
08.09.2025 20:00 Відповісти
08.09.2025 20:00 Відповісти
Дія була на мобілці 3 роки але я потім ії скасував.
08.09.2025 20:03 Відповісти
08.09.2025 20:03 Відповісти
Особливо на виборах зекономимо
08.09.2025 20:02 Відповісти
08.09.2025 20:02 Відповісти
Вітаю!
08.09.2025 20:02 Відповісти
08.09.2025 20:02 Відповісти
Урааааа!!!!!
Мілярд дерев?
08.09.2025 20:07 Відповісти
08.09.2025 20:07 Відповісти
"куплю скумбрії шубу, під сєльйодку!"
08.09.2025 20:15 Відповісти
08.09.2025 20:15 Відповісти
 
 