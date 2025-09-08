5 років "Дії": Цифровізація послуг заощадила українцям та державі 184 млрд грн

З 2020 року економічний та антикорупційний ефекти від цифрових послуг у Дії вже 184 млрд грн — такими є результати нового дослідження компанії Civitta. Кожна гривня, інвестована в Дію, заощадила державі в сто разів більше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство цифрової трансформації

Найголовніші результати дослідження:

4,2 млрд грн на рік — економія завдяки знищенню корупційних схем у таких сферах, як будівництво, статус ВПО, дипломування моряків.

49 млрд грн на рік — вигода від "базових" онлайн-послуг.

6,5 млрд грн на рік — економія завдяки програмам підтримки в Дії (єРобота, єВідновлення, Нацкешбек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з’являться сповіщення про електронні рецепти і направлення до лікаря. Як це працюватиме?

"Цифровізація — найефективніший інструмент боротьби з корупцією, і ми будемо й надалі масштабувати цей ефект для всієї країни. Зараз у фокусі нашої команди реалізація проєктів з великим антикорупційним та економічним ефектом: уже реалізуємо е-Нотаріат, готуємося до запуску еАкцизу, створюємо онлайн-систему моніторингу грального бізнесу та продовжуємо цифровізувати будівельну сферу. Тож наступного року антикорупційний ефект Дії буде ще більшим", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дослідження проведене компанією Civitta в межах програми ЕGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Читайте: "е-Нотаріат": Мінцифри анонсувало запуск нової онлайн системи для нотаріусів