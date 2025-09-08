5 років "Дії": Цифровізація послуг заощадила українцям та державі 184 млрд грн
З 2020 року економічний та антикорупційний ефекти від цифрових послуг у Дії вже 184 млрд грн — такими є результати нового дослідження компанії Civitta. Кожна гривня, інвестована в Дію, заощадила державі в сто разів більше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство цифрової трансформації
Найголовніші результати дослідження:
- 4,2 млрд грн на рік — економія завдяки знищенню корупційних схем у таких сферах, як будівництво, статус ВПО, дипломування моряків.
- 49 млрд грн на рік — вигода від "базових" онлайн-послуг.
- 6,5 млрд грн на рік — економія завдяки програмам підтримки в Дії (єРобота, єВідновлення, Нацкешбек).
"Цифровізація — найефективніший інструмент боротьби з корупцією, і ми будемо й надалі масштабувати цей ефект для всієї країни. Зараз у фокусі нашої команди реалізація проєктів з великим антикорупційним та економічним ефектом: уже реалізуємо е-Нотаріат, готуємося до запуску еАкцизу, створюємо онлайн-систему моніторингу грального бізнесу та продовжуємо цифровізувати будівельну сферу. Тож наступного року антикорупційний ефект Дії буде ще більшим", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дослідження проведене компанією Civitta в межах програми ЕGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
