Поражена НПС "Второво" компании "Транснефть" во Владимирской области РФ, – Мадяр
В ночь на 7 сентября подразделения Сил беспилотных систем (СБС) поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).
"Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимировская обл., РФ) немножко попортилась.
Нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо помпует (помпувала) в МКНПП (Московский кольцевой нефтепродуктопровод). Численное поражение хробачей нефте-помпы нанесено ночью 07.09.25 подразделением "Птахів" СБС - 14 полк Сил беспилотных систем", - прокомментировал Мадяр.
НПС "Второво" -- это инфраструктурный объект ПАО "Транснефть", российской компании-оператора магистральных нефтепроводов, предназначенный для приема, накопления и перекачки нефти по трубопроводам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там меря, мордва, і ще безліч племен які вже забули свою назву і мову.
Монголоїди за Уралом пане мають свої пасовиська і інші землі.
Могли би на цей раз щоб два рази не вставать, завітати і на 73-й арсенал ГРАУ (в/ч 11931) - 56°09'01.9"N 41°27'49.5"E. Туди ще ні разу не прилітало. Він знаходится всього за тридцять кілометрів східніше НПС "Второво" (56°10'31.9"N 40°57'48.0"E)
І там же по дорозі до НПС "Второво" 90 км південніше ще є склади *********** - в\ч 96570 (55°26'03.2"N 41°32'50.1"E) і в/ч 92918 (55°29'20.8"N 41°18'42.6"E). Треба і туди навідатись дронами. Хай і добрі і злі кацапи у дєрєвнях Добрятіно і Злобіно не забувають, що у них війна.
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра! Смерть московському лайну!
стало
Впопово
Відповідь кацапні прилітає якраз від Мадяра , за щоденне бомбардування українських міст . !!