Поражена НПС "Второво" компании "Транснефть" во Владимирской области РФ, – Мадяр

В ночь на 7 сентября подразделения Сил беспилотных систем (СБС) поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

"Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимировская обл., РФ) немножко попортилась.

Нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо помпует (помпувала) в МКНПП (Московский кольцевой нефтепродуктопровод). Численное поражение хробачей нефте-помпы нанесено ночью 07.09.25 подразделением "Птахів" СБС - 14 полк Сил беспилотных систем", - прокомментировал Мадяр.

НПС "Второво" -- это инфраструктурный объект ПАО "Транснефть", российской компании-оператора магистральных нефтепроводов, предназначенный для приема, накопления и перекачки нефти по трубопроводам.