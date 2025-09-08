УКР
Уражено НПС "Второво" компанії "Транснефть" у Володимирській області РФ, - Мадяр

Уражено НПС Второво у Пєнкіно Владимирської області РФ

У ніч на 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

"Паливо у Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ) трошки попсувалася. 

Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (Московський кільцевий нафтопродуктопровід). Чисельне ураження хробачої нафто-помпи завдано вночі 07.09.25 підрозділом "Птахів" СБС — 14 полк Сил Безпілотних Систем", - прокоментував Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мадяр підтвердив удар по НПЗ у Росії та нафтобазі в окупованому Луганську: Бензин стає рідиною дефіцитною

НПС "Второво" –– це інфраструктурний об'єкт ПАТ "Транснефть", російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах.

нафтопродукти (632) Бровді Роберт Мадяр (49) Сили безпілотних систем (226) Удари по РФ (517)
Топ коментарі
+14
Дай Бог здоров'я нашому мадяру Мадяру.
08.09.2025 21:13 Відповісти
+11
Запускайте єнота
08.09.2025 21:04 Відповісти
+7
Дякуємо, Птахам Мадяра, за їх важку, щоденну роботу щодо покарання московитів!! Орків уже майже, 2.000.000 туш прикопано в Мирній Україні, з 2014 року! ******, з тютіною і беседою, це добре знають!!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра! Смерть московському лайну!
08.09.2025 21:17 Відповісти
Запускайте єнота
08.09.2025 21:04 Відповісти
рано ще...нехай кацапи на коняках почнуть переміщатися тоді і запустимо. Рорхерячити кацапам побільше нпс-це гуд!👍
08.09.2025 21:07 Відповісти
08.09.2025 22:08 Відповісти
"качки" пішли на перекур?
08.09.2025 21:06 Відповісти
Ще й по теплостанціях бийте і розподільчих мережах. Кацапи мають адекватну відповідь отримувати.
08.09.2025 21:10 Відповісти
це на потім як на московії заморозки вдарять.
08.09.2025 21:11 Відповісти
Не залишай москаля живим до завтра, якшо ти в змозі вбити його вже зараз! (народне прислів'я).
08.09.2025 21:31 Відповісти
Дай Бог здоров'я нашому мадяру Мадяру.
08.09.2025 21:13 Відповісти
Владимир, Суздаль, Гороховец, Юрьев-Польский, Муром. Владимирская область область - гніздо москалів з часів Андрійка Боголюбського, задовго до заснування Маскви. Туди потрібно бити постійно.
08.09.2025 21:15 Відповісти
монголоїдів потрібно знищувати по всій території їхнього існування.
08.09.2025 21:19 Відповісти
То взагалі то не територія існування молголоїдів.
Там меря, мордва, і ще безліч племен які вже забули свою назву і мову.
Монголоїди за Уралом пане мають свої пасовиська і інші землі.
08.09.2025 21:22 Відповісти
До монголоїдів у мене претензій немає. Нехай живуть у своїй Монголії. Хоча... Буряти, калмики, якути - монголоїди адже? Тоді є претензії.
08.09.2025 21:22 Відповісти
Ось я написав, А зараз задався питанням. А як називали москалів до заснування Москви?
08.09.2025 21:28 Відповісти
Цікаво що це аж за москвою те нпс второво. Від Харкова 755 км! Наші дрончики все далі і далі на мордор залітають! 💪
08.09.2025 21:16 Відповісти
тут справа навіть не у відстані, а у тому, що Володимирька область "ховається" за москвою, біля якої дохєра підприємтв ВПК і через це висока щільність ППО, тому доводитья залітати з півдня. Там тільки пару разів навесні прилітало на Муромський приладобудівний, який виробляє капсулі-запалювачі.
Могли би на цей раз щоб два рази не вставать, завітати і на 73-й арсенал ГРАУ (в/ч 11931) - 56°09'01.9"N 41°27'49.5"E. Туди ще ні разу не прилітало. Він знаходится всього за тридцять кілометрів східніше НПС "Второво" (56°10'31.9"N 40°57'48.0"E)
І там же по дорозі до НПС "Второво" 90 км південніше ще є склади *********** - в\ч 96570 (55°26'03.2"N 41°32'50.1"E) і в/ч 92918 (55°29'20.8"N 41°18'42.6"E). Треба і туди навідатись дронами. Хай і добрі і злі кацапи у дєрєвнях Добрятіно і Злобіно не забувають, що у них війна.
08.09.2025 22:33 Відповісти
Схоже - Мадяр вже не тільки міністр енергетики Угорщини і Словаччини , а вже і кацапії !!
08.09.2025 21:17 Відповісти
Ну десь-так...
08.09.2025 21:38 Відповісти
08.09.2025 22:54 Відповісти
Дякуємо, Птахам Мадяра, за їх важку, щоденну роботу щодо покарання московитів!! Орків уже майже, 2.000.000 туш прикопано в Мирній Україні, з 2014 року! ******, з тютіною і беседою, це добре знають!!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра! Смерть московському лайну!
08.09.2025 21:17 Відповісти
Чудова новина від пана "Мадяра".
08.09.2025 21:20 Відповісти
Вротово
стало
Впопово
08.09.2025 21:22 Відповісти
На кацапії на НПЗ прямо якийсь коронавірус завівся... Невже Бровді кашлянув?
08.09.2025 21:25 Відповісти
..Кацапи викладають в мережі - на Топаз ( завод в Донецьку ) прилетіла якась потужна - вундервафля . Схоже на крилату ракету системи - епать , єта 3.14здєц !! !
08.09.2025 21:38 Відповісти
і шо там завод? вхламінго?
08.09.2025 22:35 Відповісти
Ну що диванні ура-патріоти пораділи ,а тепер чекайте від кацапів ударів у відповідь по енергетиці і гтс . От тоді разом і посміємось без світла і тепла.
08.09.2025 21:41 Відповісти
Та досить вже цих лякалок . У яку відповідь ?? Що за маячня ?? Ти ще скажи що це Україна постійно нападає на кацапів !!
Відповідь кацапні прилітає якраз від Мадяра , за щоденне бомбардування українських міст . !!
08.09.2025 21:53 Відповісти
Не забувайте, пане: Ольоша - "ждун на зарплаті" у подоляка. Тому щось йому доводити - марна справа.
08.09.2025 22:58 Відповісти
А минулі три роки ударів по українській енергетиці - це що було?)
08.09.2025 21:58 Відповісти
а ты алёшка окопный патриот? московиты бомбят Украину и без повода. а шлепок только ноешь каждый день!
08.09.2025 22:21 Відповісти
Враження від твоїх дописів що кацапи луплять по нам виключно у відповідь на наші удари по ним. На кого працюєш, таварісчь?
08.09.2025 22:21 Відповісти
це виправдання агресії росії. Стаття 436-2 КК України.
08.09.2025 22:39 Відповісти
на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь ...
08.09.2025 22:21 Відповісти
Хороша новина на ніч, але потрібно більше ударів та знищених кацапстанських нафтових заводів і іншої інфраструктури!
08.09.2025 22:48 Відповісти
 
 