Уражено НПС "Второво" компанії "Транснефть" у Володимирській області РФ, - Мадяр

У ніч на 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

"Паливо у Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ) трошки попсувалася.

Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (Московський кільцевий нафтопродуктопровід). Чисельне ураження хробачої нафто-помпи завдано вночі 07.09.25 підрозділом "Птахів" СБС — 14 полк Сил Безпілотних Систем", - прокоментував Мадяр.

НПС "Второво" –– це інфраструктурний об'єкт ПАТ "Транснефть", російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах.