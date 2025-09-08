Уражено НПС "Второво" компанії "Транснефть" у Володимирській області РФ, - Мадяр
У ніч на 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
"Паливо у Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ) трошки попсувалася.
Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (Московський кільцевий нафтопродуктопровід). Чисельне ураження хробачої нафто-помпи завдано вночі 07.09.25 підрозділом "Птахів" СБС — 14 полк Сил Безпілотних Систем", - прокоментував Мадяр.
НПС "Второво" –– це інфраструктурний об'єкт ПАТ "Транснефть", російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах.
Там меря, мордва, і ще безліч племен які вже забули свою назву і мову.
Монголоїди за Уралом пане мають свої пасовиська і інші землі.
Могли би на цей раз щоб два рази не вставать, завітати і на 73-й арсенал ГРАУ (в/ч 11931) - 56°09'01.9"N 41°27'49.5"E. Туди ще ні разу не прилітало. Він знаходится всього за тридцять кілометрів східніше НПС "Второво" (56°10'31.9"N 40°57'48.0"E)
І там же по дорозі до НПС "Второво" 90 км південніше ще є склади *********** - в\ч 96570 (55°26'03.2"N 41°32'50.1"E) і в/ч 92918 (55°29'20.8"N 41°18'42.6"E). Треба і туди навідатись дронами. Хай і добрі і злі кацапи у дєрєвнях Добрятіно і Злобіно не забувають, що у них війна.
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра! Смерть московському лайну!
стало
Впопово
Відповідь кацапні прилітає якраз від Мадяра , за щоденне бомбардування українських міст . !!