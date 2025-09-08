РУС
6 100 33

Итальянские СМИ написали о бегстве Кулебы из Украины. Пресс-служба экс-министра опровергает

Кулеба Дмитрий

Итальянская газета Corrierre della Sera выпустила материал, в котором утверждала, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы сбежал из Украины в Польшу. Издание со ссылкой на слова экс-министра сообщило, что тот вынужденно выехал из Украины перед тем, как вступил в силу указ о запрете выезжать за границу бывшим украинским дипломатам. В пресс-службе Кулебы опровергли эту информацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

8 сентября в газете Corierre della Sera журналист Лоренцо Кремонези сообщил, что говорил по телефону с экс-министром Дмитрием Кулебой, который прибыл в польский Краков.

"Формальным поводом является его участие в конференции в Южной Корее. Но настоящая причина кроется в том, что правительство Зеленского только что приняло новый указ, запрещающий выезд за границу бывшим дипломатам, таким как он. Кулеба, который с 2020 года и вплоть до года назад был министром иностранных дел, резко уволенный президентом, узнал об указе вовремя и смог выехать за несколько часов до вступления его в силу", - говорится в материале.

По данным Corri della Serra, Кулеба якобы заявил, что "никогда не думал, что придется бежать из моей страны, как вору ночью". Как утверждает газета, экс-министр также заявил, что его "хотят наказать за критические заявления", а в Украине "все еще существует старая советская ментальность, которая автоматически отождествляет критику с враждебностью к государству".

"Я ничего не имею против защиты государства. Я тоже хочу победы над российским агрессором. Но этот указ создан специально для того, чтобы заблокировать меня и нескольких других", - передает слова Кулебы медиа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для многих во власти Революция достоинства - это лишь ежегодное сообщение в соцсети, - экс-глава МИД Кулеба

По мнению Кулебы, которое приводит итальянская газета, он "стал бы мишенью", если бы не выехал из Украины. Ситуацию экс-министр назвал "серьезной проблемой".

"Гражданское общество добровольно согласилось ограничить критику в пользу единства ради военных усилий. Но сейчас Зеленский не имеет права пользоваться этим, чтобы подавлять любой другой голос", - приводит цитату Corriere della Sera.

В пресс-службе Дмитрия Кулебы заявили, что информация в итальянском издании "подана некорректно".

"Дмитрий Кулеба выехал в запланированную командировку в Южную Корею через Польшу, где примет участие в авторитетной международной конференции World Knowledge Forum-2025 в Сеуле", - сообщили в пресс-службе экс-министра. Отмечается, что после конференции Кулеба посетит Польшу для участия в другой встрече, а его возвращение в Украину запланировано 20 сентября.

"В то же время запрет на выезд лицам, которые имеют дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и прекратили дипломатическую службу, действительно был принят правительством 3 сентября с.г., но Дмитрий Кулеба отбыл в командировку до его обнародования", - говорится в комментарии пресс-службы.

Отметим, речь идет о постановлении Кабинета Министров №1089 от 3 сентября "О внесении изменения в пункт 26 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Автор: 

опровержение (175) Кулеба Дмитрий (2881)
+9
Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі" Джерело: https://censor.net/ua/n3572980
А чого втікати ? Лопати є . Все як Кулєба мріяв .
Але як ми бачимо - цей весь патріотизм - для простих холопів - захистити халупу ,щоб не спалили і буряти ,щоб когось там не згвалтували . А "голуба кров " після звільнення з посад патріотично тікає закордон ..
показать весь комментарий
08.09.2025 22:20 Ответить
+8
Колишній міністр пішов в СЗЧ
показать весь комментарий
08.09.2025 22:29 Ответить
+7
ПРесслужба ЕКСмінітра ??? Лопату йому носять теж? БЛДі
показать весь комментарий
08.09.2025 22:18 Ответить
Комментировать
От така х-ня малята!
показать весь комментарий
08.09.2025 22:18 Ответить
ПРесслужба ЕКСмінітра ??? Лопату йому носять теж? БЛДі
показать весь комментарий
08.09.2025 22:18 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 22:19 Ответить
У тому лісі вже місця вільного не залишилося.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:50 Ответить
А як ви зображення додаєте? Щось ніяк вторапити не можу...
показать весь комментарий
08.09.2025 23:27 Ответить
Наши люди в Корею через Польшу за лопатами не ездят ! Ждем развития событий.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:19 Ответить
Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі" Джерело: https://censor.net/ua/n3572980
А чого втікати ? Лопати є . Все як Кулєба мріяв .
Але як ми бачимо - цей весь патріотизм - для простих холопів - захистити халупу ,щоб не спалили і буряти ,щоб когось там не згвалтували . А "голуба кров " після звільнення з посад патріотично тікає закордон ..
показать весь комментарий
08.09.2025 22:20 Ответить
пан Кулеба , не вертайтися в Україну ,зеленський 🤡 ворог Україні ,і ви це розуміїте ...бережіть себе та допомагайте українцям , здихатися цього козачка малороського...
показать весь комментарий
08.09.2025 22:21 Ответить
Диму без вогню не буває
показать весь комментарий
08.09.2025 22:21 Ответить
Якийсь їдкий дим від історії і смердить зрадою.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:23 Ответить
20 вересня напише сльозливий пост про те як у нього "змінились плани", "планує бути з сім'єю" і тому "залишається закордоном".
показать весь комментарий
08.09.2025 22:25 Ответить
Планує вмовляти сина продовжувати навчання, а не йти "добровольцем" на фронт...
показать весь комментарий
08.09.2025 22:30 Ответить
А чому Кулеба, набивавши кармани в Україні з 2020р, тепер не хоче підти її захищати?
Хоча мова йде навіть не про захист, а просто не виїзжати, бо наприклад Кулеба знає занадто багато для ворожих розвідок.
В багатьох країнах Заходу чиновники не мають декілька років після звільнення виїзжати за кордон.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:27 Ответить
То Чернишов був у відрядженні. Тепер Кулеба. Скоро весь каб мін переїде у Польщу. Там не ********.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:28 Ответить
Колишній міністр пішов в СЗЧ
показать весь комментарий
08.09.2025 22:29 Ответить
"дізнався про указ вчасно і зміг виїхати за кілька годин до набуття ним чинності", - йдеться у матеріалі італ.преси.
"За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни".
Отакі кадри найнайдосвідченішого...
Як щурі з корабля.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:30 Ответить
Вчасно втекти - не зрадити, а передбачити.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:30 Ответить
Він не втік. Як і Потап, та решта Зе-набрід. Вони вільно виїхали. Деякі, як жінка Медведчука, в супроводі СБУшника під охороною.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:30 Ответить
ну хоч не через Тису пішов….
показать весь комментарий
08.09.2025 22:34 Ответить
А навіщо ризикувати та принижувати себе? Таким як він прикордонники "пат казирьок" віддають і бажають щасливої дороги
показать весь комментарий
08.09.2025 22:37 Ответить
А що за відрядження, від якої організації? Центр зайнятості відрядив безробітного?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:36 Ответить
Звичайні кримінальні міжусобиці. міндіч з чєрнишовим втекли, але вернулись. портнов таки втік, але не туди куди планував
показать весь комментарий
08.09.2025 22:39 Ответить
А таке ж чесне обличчя, та ще й в окулярах!
Вони паскуди всі втечуть.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:39 Ответить
Казали йому - не зв'язуйся з квартальною шоблою кловунів. Вони тебе використають і викинуть. Ти для них чужий.
Так ніт - пішов на службу до покидьків.
Тепер відгрібай.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:40 Ответить
Кремлівські провокатори в Італії і тут стараються очорнити колишніх українських дипломатів!
показать весь комментарий
08.09.2025 22:41 Ответить
Кулеба яким боком до дипломатії як і квартал 95
показать весь комментарий
08.09.2025 22:44 Ответить
Ну як яким, він колишній міністр закордонних справ.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:46 Ответить
"уряд Зеленського щойно ухвалив новий указ, який забороняє виїзд за кордон колишнім дипломатам"

Джерело: https://censor.net/ua/n3572980

Чи не проти Порошенка прийнятий цей указ? Він також був міністром закордонних справ.
Кулеба нічого особливо критичного не казав про Зе, Єрмака і всю цю компашку.
Медіа хвойди ОПи взагалі не згадують про нього, не "мочать", на відміну від їхніх постійних нападок на Порошенка.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:57 Ответить
Яке цабе. Особливий?
показать весь комментарий
08.09.2025 23:14 Ответить
А лопату взяв із собою чи викинув на кордоні?
показать весь комментарий
08.09.2025 23:28 Ответить
Ну що ж. Хай закурить.
показать весь комментарий
08.09.2025 23:38 Ответить
 
 