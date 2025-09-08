Итальянские СМИ написали о бегстве Кулебы из Украины. Пресс-служба экс-министра опровергает

Итальянская газета Corrierre della Sera выпустила материал, в котором утверждала, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы сбежал из Украины в Польшу. Издание со ссылкой на слова экс-министра сообщило, что тот вынужденно выехал из Украины перед тем, как вступил в силу указ о запрете выезжать за границу бывшим украинским дипломатам. В пресс-службе Кулебы опровергли эту информацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

8 сентября в газете Corierre della Sera журналист Лоренцо Кремонези сообщил, что говорил по телефону с экс-министром Дмитрием Кулебой, который прибыл в польский Краков.

"Формальным поводом является его участие в конференции в Южной Корее. Но настоящая причина кроется в том, что правительство Зеленского только что приняло новый указ, запрещающий выезд за границу бывшим дипломатам, таким как он. Кулеба, который с 2020 года и вплоть до года назад был министром иностранных дел, резко уволенный президентом, узнал об указе вовремя и смог выехать за несколько часов до вступления его в силу", - говорится в материале.

По данным Corri della Serra, Кулеба якобы заявил, что "никогда не думал, что придется бежать из моей страны, как вору ночью". Как утверждает газета, экс-министр также заявил, что его "хотят наказать за критические заявления", а в Украине "все еще существует старая советская ментальность, которая автоматически отождествляет критику с враждебностью к государству".

"Я ничего не имею против защиты государства. Я тоже хочу победы над российским агрессором. Но этот указ создан специально для того, чтобы заблокировать меня и нескольких других", - передает слова Кулебы медиа.

По мнению Кулебы, которое приводит итальянская газета, он "стал бы мишенью", если бы не выехал из Украины. Ситуацию экс-министр назвал "серьезной проблемой".

"Гражданское общество добровольно согласилось ограничить критику в пользу единства ради военных усилий. Но сейчас Зеленский не имеет права пользоваться этим, чтобы подавлять любой другой голос", - приводит цитату Corriere della Sera.

В пресс-службе Дмитрия Кулебы заявили, что информация в итальянском издании "подана некорректно".

"Дмитрий Кулеба выехал в запланированную командировку в Южную Корею через Польшу, где примет участие в авторитетной международной конференции World Knowledge Forum-2025 в Сеуле", - сообщили в пресс-службе экс-министра. Отмечается, что после конференции Кулеба посетит Польшу для участия в другой встрече, а его возвращение в Украину запланировано 20 сентября.

"В то же время запрет на выезд лицам, которые имеют дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и прекратили дипломатическую службу, действительно был принят правительством 3 сентября с.г., но Дмитрий Кулеба отбыл в командировку до его обнародования", - говорится в комментарии пресс-службы.

Отметим, речь идет о постановлении Кабинета Министров №1089 от 3 сентября "О внесении изменения в пункт 26 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".