Італійські ЗМІ написали про втечу Кулеби з України. Пресслужба ексміністра спростовує
Італійська газета Corrierre della Sera випустила матеріал, в якому стверджувала, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито втік з України до Польщі. Видання із посиланням на слова ексміністра повідомило, що той вимушено виїхав з України перед тим, як набув чинності указ про заборону виїжджати за кордон колишнім українським дипломатам. У пресслужбі Кулеби спростували цю інформацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
8 вересня у газеті Corierre della Sera журналіст Лоренцо Кремонезі повідомив, що говорив телефоном із ексміністром Дмитром Кулебою, який прибув до польського Кракова.
"Формальним приводом є його участь у конференції у Південній Кореї. Але справжня причина криється в тому, що уряд Зеленського щойно ухвалив новий указ, який забороняє виїзд за кордон колишнім дипломатам, таким як він. Кулеба, який із 2020 року і аж до року тому був міністром закордонних справ, різко звільнений президентом, дізнався про указ вчасно і зміг виїхати за кілька годин до набуття ним чинності", – йдеться у матеріалі.
За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі". Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його "хочуть покарати за критичні заяви", а в Україні "все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави".
"Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших", – передає слова Кулеби медіа.
На думку Кулеби, яку наводить італійська газета, він "став би мішенню", якби не виїхав з України. Ситуацію ексміністр назвав "серйозною проблемою".
"Громадянське суспільство добровільно погодилося обмежити критику на користь єдності заради воєнних зусиль. Але зараз Зеленський не має права користуватися цим, аби придушувати будь-який інакший голос", – наводить цитату Corriere della Sera.
У пресслужбі Дмитра Кулеби заявили, що інформація у італійському виданні "подана некоректно".
"Дмитро Кулеба виїхав у заплановане відрядження до Південної Кореї через Польщу, де візьме участь в авторитетній міжнародній конференції World Knowledge Forum-2025 в Сеулі", – повідомили у пресслужбі ексміністра. Зазначається, що після конференції Кулеба відвідає Польщу для участі в іншій зустрічі, а його повернення до України заплановане 20 вересня.
"Водночас заборона на виїзд особам, які мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла та припинили дипломатичну службу, дійсно була ухвалена урядом 3 вересня ц.р., але Дмитро Кулеба відбув у відрядження до її оприлюднення", – йдеться в коментарі пресслужби.
Зазначимо, йдеться про постанову Кабінету Міністрів № 1089 від 3 вересня "Про внесення зміни до пункту 26 Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чого втікати ? Лопати є . Все як Кулєба мріяв .
Але як ми бачимо - цей весь патріотизм - для простих холопів - захистити халупу ,щоб не спалили і буряти ,щоб когось там не згвалтували . А "голуба кров " після звільнення з посад патріотично тікає закордон ..
Хоча мова йде навіть не про захист, а просто не виїзжати, бо наприклад Кулеба знає занадто багато для ворожих розвідок.
В багатьох країнах Заходу чиновники не мають декілька років після звільнення виїзжати за кордон.
"За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни".
Отакі кадри найнайдосвідченішого...
Як щурі з корабля.
Вони паскуди всі втечуть.
Так ніт - пішов на службу до покидьків.
Тепер відгрібай.
Джерело: https://censor.net/ua/n3572980
Чи не проти Порошенка прийнятий цей указ? Він також був міністром закордонних справ.
Кулеба нічого особливо критичного не казав про Зе, Єрмака і всю цю компашку.
Медіа хвойди ОПи взагалі не згадують про нього, не "мочать", на відміну від їхніх постійних нападок на Порошенка.