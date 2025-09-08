Італійські ЗМІ написали про втечу Кулеби з України. Пресслужба ексміністра спростовує

Італійська газета Corrierre della Sera випустила матеріал, в якому стверджувала, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито втік з України до Польщі. Видання із посиланням на слова ексміністра повідомило, що той вимушено виїхав з України перед тим, як набув чинності указ про заборону виїжджати за кордон колишнім українським дипломатам. У пресслужбі Кулеби спростували цю інформацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

8 вересня у газеті Corierre della Sera журналіст Лоренцо Кремонезі повідомив, що говорив телефоном із ексміністром Дмитром Кулебою, який прибув до польського Кракова.

"Формальним приводом є його участь у конференції у Південній Кореї. Але справжня причина криється в тому, що уряд Зеленського щойно ухвалив новий указ, який забороняє виїзд за кордон колишнім дипломатам, таким як він. Кулеба, який із 2020 року і аж до року тому був міністром закордонних справ, різко звільнений президентом, дізнався про указ вчасно і зміг виїхати за кілька годин до набуття ним чинності", – йдеться у матеріалі.

За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі". Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його "хочуть покарати за критичні заяви", а в Україні "все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави".

"Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших", – передає слова Кулеби медіа.

На думку Кулеби, яку наводить італійська газета, він "став би мішенню", якби не виїхав з України. Ситуацію ексміністр назвав "серйозною проблемою".

"Громадянське суспільство добровільно погодилося обмежити критику на користь єдності заради воєнних зусиль. Але зараз Зеленський не має права користуватися цим, аби придушувати будь-який інакший голос", – наводить цитату Corriere della Sera.

У пресслужбі Дмитра Кулеби заявили, що інформація у італійському виданні "подана некоректно".

"Дмитро Кулеба виїхав у заплановане відрядження до Південної Кореї через Польщу, де візьме участь в авторитетній міжнародній конференції World Knowledge Forum-2025 в Сеулі", – повідомили у пресслужбі ексміністра. Зазначається, що після конференції Кулеба відвідає Польщу для участі в іншій зустрічі, а його повернення до України заплановане 20 вересня.

"Водночас заборона на виїзд особам, які мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла та припинили дипломатичну службу, дійсно була ухвалена урядом 3 вересня ц.р., але Дмитро Кулеба відбув у відрядження до її оприлюднення", – йдеться в коментарі пресслужби.

Зазначимо, йдеться про постанову Кабінету Міністрів № 1089 від 3 вересня "Про внесення зміни до пункту 26 Правил перетинання державного кордону громадянами України".