УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7940 відвідувачів онлайн
Новини Виїзд Кулеби за кордон
4 680 30

Італійські ЗМІ написали про втечу Кулеби з України. Пресслужба ексміністра спростовує

Кулеба Дмитро

Італійська газета Corrierre della Sera випустила матеріал, в якому стверджувала, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито втік з України до Польщі. Видання із посиланням на слова ексміністра повідомило, що той вимушено виїхав з України перед тим, як набув чинності указ про заборону виїжджати за кордон колишнім українським дипломатам. У пресслужбі Кулеби спростували цю інформацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

8 вересня у газеті Corierre della Sera журналіст Лоренцо Кремонезі повідомив, що говорив телефоном із ексміністром Дмитром Кулебою, який прибув до польського Кракова.

"Формальним приводом є його участь у конференції у Південній Кореї. Але справжня причина криється в тому, що уряд Зеленського щойно ухвалив новий указ, який забороняє виїзд за кордон колишнім дипломатам, таким як він. Кулеба, який із 2020 року і аж до року тому був міністром закордонних справ, різко звільнений президентом, дізнався про указ вчасно і зміг виїхати за кілька годин до набуття ним чинності", – йдеться у матеріалі.

За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі". Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його "хочуть покарати за критичні заяви", а в Україні "все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави".

"Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших", – передає слова Кулеби медіа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для багатьох у владі Революція гідності - це лише щорічний допис у соцмережі, - ексглава МЗС Кулеба

На думку Кулеби, яку наводить італійська газета, він "став би мішенню", якби не виїхав з України. Ситуацію ексміністр назвав "серйозною проблемою".

"Громадянське суспільство добровільно погодилося обмежити критику на користь єдності заради воєнних зусиль. Але зараз Зеленський не має права користуватися цим, аби придушувати будь-який інакший голос", – наводить цитату Corriere della Sera.

У пресслужбі Дмитра Кулеби заявили, що інформація у італійському виданні "подана некоректно".

"Дмитро Кулеба виїхав у заплановане відрядження до Південної Кореї через Польщу, де візьме участь в авторитетній міжнародній конференції World Knowledge Forum-2025 в Сеулі", – повідомили у пресслужбі ексміністра. Зазначається, що після конференції Кулеба відвідає Польщу для участі в іншій зустрічі, а його повернення до України заплановане 20 вересня.

"Водночас заборона на виїзд особам, які мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла та припинили дипломатичну службу, дійсно була ухвалена урядом 3 вересня ц.р., але Дмитро Кулеба відбув у відрядження до її оприлюднення", – йдеться в коментарі пресслужби.

Зазначимо, йдеться про постанову Кабінету Міністрів № 1089 від 3 вересня "Про внесення зміни до пункту 26 Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Автор: 

спростування (108) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Колишній міністр пішов в СЗЧ
показати весь коментар
08.09.2025 22:29 Відповісти
+7
Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі" Джерело: https://censor.net/ua/n3572980
А чого втікати ? Лопати є . Все як Кулєба мріяв .
Але як ми бачимо - цей весь патріотизм - для простих холопів - захистити халупу ,щоб не спалили і буряти ,щоб когось там не згвалтували . А "голуба кров " після звільнення з посад патріотично тікає закордон ..
показати весь коментар
08.09.2025 22:20 Відповісти
+5
ПРесслужба ЕКСмінітра ??? Лопату йому носять теж? БЛДі
показати весь коментар
08.09.2025 22:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От така х-ня малята!
показати весь коментар
08.09.2025 22:18 Відповісти
ПРесслужба ЕКСмінітра ??? Лопату йому носять теж? БЛДі
показати весь коментар
08.09.2025 22:18 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 22:19 Відповісти
У тому лісі вже місця вільного не залишилося.
показати весь коментар
08.09.2025 22:50 Відповісти
Наши люди в Корею через Польшу за лопатами не ездят ! Ждем развития событий.
показати весь коментар
08.09.2025 22:19 Відповісти
Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі" Джерело: https://censor.net/ua/n3572980
А чого втікати ? Лопати є . Все як Кулєба мріяв .
Але як ми бачимо - цей весь патріотизм - для простих холопів - захистити халупу ,щоб не спалили і буряти ,щоб когось там не згвалтували . А "голуба кров " після звільнення з посад патріотично тікає закордон ..
показати весь коментар
08.09.2025 22:20 Відповісти
пан Кулеба , не вертайтися в Україну ,зеленський 🤡 ворог Україні ,і ви це розуміїте ...бережіть себе та допомагайте українцям , здихатися цього козачка малороського...
показати весь коментар
08.09.2025 22:21 Відповісти
Диму без вогню не буває
показати весь коментар
08.09.2025 22:21 Відповісти
Якийсь їдкий дим від історії і смердить зрадою.
показати весь коментар
08.09.2025 22:23 Відповісти
20 вересня напише сльозливий пост про те як у нього "змінились плани", "планує бути з сім'єю" і тому "залишається закордоном".
показати весь коментар
08.09.2025 22:25 Відповісти
Планує вмовляти сина продовжувати навчання, а не йти "добровольцем" на фронт...
показати весь коментар
08.09.2025 22:30 Відповісти
А чому Кулеба, набивавши кармани в Україні з 2020р, тепер не хоче підти її захищати?
Хоча мова йде навіть не про захист, а просто не виїзжати, бо наприклад Кулеба знає занадто багато для ворожих розвідок.
В багатьох країнах Заходу чиновники не мають декілька років після звільнення виїзжати за кордон.
показати весь коментар
08.09.2025 22:27 Відповісти
То Чернишов був у відрядженні. Тепер Кулеба. Скоро весь каб мін переїде у Польщу. Там не ********.
показати весь коментар
08.09.2025 22:28 Відповісти
Колишній міністр пішов в СЗЧ
показати весь коментар
08.09.2025 22:29 Відповісти
"дізнався про указ вчасно і зміг виїхати за кілька годин до набуття ним чинності", - йдеться у матеріалі італ.преси.
"За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни".
Отакі кадри найнайдосвідченішого...
Як щурі з корабля.
показати весь коментар
08.09.2025 22:30 Відповісти
Вчасно втекти - не зрадити, а передбачити.
показати весь коментар
08.09.2025 22:30 Відповісти
Він не втік. Як і Потап, та решта Зе-набрід. Вони вільно виїхали. Деякі, як жінка Медведчука, в супроводі СБУшника під охороною.
показати весь коментар
08.09.2025 22:30 Відповісти
ну хоч не через Тису пішов….
показати весь коментар
08.09.2025 22:34 Відповісти
А навіщо ризикувати та принижувати себе? Таким як він прикордонники "пат казирьок" віддають і бажають щасливої дороги
показати весь коментар
08.09.2025 22:37 Відповісти
А що за відрядження, від якої організації? Центр зайнятості відрядив безробітного?
показати весь коментар
08.09.2025 22:36 Відповісти
Звичайні кримінальні міжусобиці. міндіч з чєрнишовим втекли, але вернулись. портнов таки втік, але не туди куди планував
показати весь коментар
08.09.2025 22:39 Відповісти
А таке ж чесне обличчя, та ще й в окулярах!
Вони паскуди всі втечуть.
показати весь коментар
08.09.2025 22:39 Відповісти
Казали йому - не зв'язуйся з квартальною шоблою кловунів. Вони тебе використають і викинуть. Ти для них чужий.
Так ніт - пішов на службу до покидьків.
Тепер відгрібай.
показати весь коментар
08.09.2025 22:40 Відповісти
Кремлівські провокатори в Італії і тут стараються очорнити колишніх українських дипломатів!
показати весь коментар
08.09.2025 22:41 Відповісти
Кулеба яким боком до дипломатії як і квартал 95
показати весь коментар
08.09.2025 22:44 Відповісти
Ну як яким, він колишній міністр закордонних справ.
показати весь коментар
08.09.2025 22:46 Відповісти
"уряд Зеленського щойно ухвалив новий указ, який забороняє виїзд за кордон колишнім дипломатам"

Джерело: https://censor.net/ua/n3572980

Чи не проти Порошенка прийнятий цей указ? Він також був міністром закордонних справ.
Кулеба нічого особливо критичного не казав про Зе, Єрмака і всю цю компашку.
Медіа хвойди ОПи взагалі не згадують про нього, не "мочать", на відміну від їхніх постійних нападок на Порошенка.
показати весь коментар
08.09.2025 22:57 Відповісти
Яке цабе. Особливий?
показати весь коментар
08.09.2025 23:14 Відповісти
 
 