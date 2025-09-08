Постоянный совет ОБСЕ соберется 9 сентября на специальное заседание из-за российских ударов по Украине, - Сибига

Во вторник, 9 сентября, по просьбе Украины состоится специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы активно работаем на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию. Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по просьбе Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - написал глава МИД.

Он отметил, что заседание станет ответом на недавние массированные атаки РФ по Украине, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских жителей и разрушениям.

"Зверства России не останутся безнаказанными. Только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны", - добавил Сибига.

