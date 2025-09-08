РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4217 посетителей онлайн
Новости
213 7

Постоянный совет ОБСЕ соберется 9 сентября на специальное заседание из-за российских ударов по Украине, - Сибига

сибіга

Во вторник, 9 сентября, по просьбе Украины состоится специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы активно работаем на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию. Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по просьбе Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - написал глава МИД.

Он отметил, что заседание станет ответом на недавние массированные атаки РФ по Украине, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских жителей и разрушениям.

"Зверства России не останутся безнаказанными. Только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны", - добавил Сибига.

Читайте также: Сибига призвал исключить РФ из ОБСЕ: Кремль использует организацию в собственных интересах

Автор: 

ОБСЕ (4897) обстрел (29450) Сибига Андрей (632)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
особливо потужно ОБСЄ показало себе у Карабасі за 30 років….
показать весь комментарий
08.09.2025 22:43 Ответить
Ойвсьо...

На який цвях у рязанському сортирі повісити заяви та занепокоєності ОБСЄ?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:47 Ответить
Цій владі треба ЄС?...для чого?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:52 Ответить
там касапи також мають право "вето"?
показать весь комментарий
08.09.2025 22:54 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 22:57 Ответить
чергова ППР. попи лі, попи.лі і розійшлися.
показать весь комментарий
08.09.2025 23:01 Ответить
Збираються щоби шо? Шо на виході? Громове шепотіння розлючених метеликів?
показать весь комментарий
08.09.2025 23:40 Ответить
 
 