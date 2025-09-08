УКР
Постійна рада ОБСЄ збереться 9 вересня на спеціальне засідання через російські удари по Україні, - Сибіга

сибіга

У вівторок, 9 вересня, на прохання України відбудеться спеціальне засідання Постійної ради Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми активно працюємо на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на Росію. Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на прохання України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ",- написав глава МЗС.

Він зазначив, що засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки РФ по Україні, які призвели до численних жертв серед цивільних жителів та руйнувань.

"Звірства Росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії і долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни",- додав Сибіга.

особливо потужно ОБСЄ показало себе у Карабасі за 30 років….
08.09.2025 22:43 Відповісти
Ойвсьо...

На який цвях у рязанському сортирі повісити заяви та занепокоєності ОБСЄ?
08.09.2025 22:47 Відповісти
Цій владі треба ЄС?...для чого?
08.09.2025 22:52 Відповісти
там касапи також мають право "вето"?
08.09.2025 22:54 Відповісти
08.09.2025 22:57 Відповісти
чергова ППР. попи лі, попи.лі і розійшлися.
08.09.2025 23:01 Відповісти
 
 