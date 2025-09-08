Постійна рада ОБСЄ збереться 9 вересня на спеціальне засідання через російські удари по Україні, - Сибіга

У вівторок, 9 вересня, на прохання України відбудеться спеціальне засідання Постійної ради Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми активно працюємо на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на Росію. Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на прохання України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ",- написав глава МЗС.

Він зазначив, що засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки РФ по Україні, які призвели до численних жертв серед цивільних жителів та руйнувань.

"Звірства Росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії і долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни",- додав Сибіга.

