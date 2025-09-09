Россияне обстреляли 19 громад Сумщины: пострадали 6 человек, среди них - двое спасателей и двое полицейских
В течение суток, с утра 8 сентября до утра 9 сентября 2025 года, российские войска совершили 74 обстрела по 41 населенному пункту в 19 территориальных громадах Сумщины.
О ситуации в Сумской области по состоянию на утро рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. В результате атаки российских захватчиков пострадали 6 человек, среди них - 2 спасателей и 2 полицейских.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, удары БПЛА, сброс ВОГ с БПЛА. Также противник совершил удары FPV-дронами, РСЗО по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в частности нежилые помещения, частные домовладения, объекты гражданской инфраструктуры, автомобили, пожарный автомобиль, лесовоз.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 25 человек.
