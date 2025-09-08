Три человека пострадали за день на Сумщине от российских обстрелов: в частности, двое спасателей. ФОТОРЕПОРТАЖ

8 сентября российские войска обстреляли Сумщину: пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

В селе Николаевской сельской громады вследствие атаки вражеского БпЛА ранен 69-летний мужчина. Беспилотник попал на территорию домовладения.

Пострадавшего с множественными ранениями доставили в больницу, прооперировали. Сейчас находится под наблюдением медиков.

В Белопольской громаде под удар ударного БпЛА попали спасатели, которые выехали на место для ликвидации последствий вражеской атаки. Пострадали 33-летний и 28-летний спасатели. Их госпитализировали, медики проводят обследование и оказывают помощь.







В ГСЧС сообщили: "Сегодня на Сумщине враг цинично атаковал тех, кто спасает жизни. Во второй половине дня Россия нанесла удар по жилому сектору Белопольской громады. Когда спасатели прибыли на место, чтобы обследовать территорию, враг повторно и целенаправленно ударил по ним.

Вследствие атаки двое сотрудников ГСЧС получили травмы. Их срочно доставили в больницу, где сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Также поврежден пожарный автомобиль.

Только спасатели передислоцировались с места происшествия, враг снова нанес удар по той же локации.

"Это подлая и жестокая тактика, но наша отвага сильнее любой подлости России. Мы работаем и защищаем жизни, несмотря ни на что", - отметили в ведомстве.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что 8 сентября российские войска атаковали БпЛА "Молния" село Ульяновка Николаевской поселковой общины на Сумщине.