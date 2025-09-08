Троє людей постраждали за день на Сумщині від російських обстрілів: зокрема двоє рятувальників. ФОТОрепортаж

8 вересня російські війська обстріляли Сумську область: постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

У селі Миколаївської сільської громади внаслідок атаки ворожого БпЛА поранений 69-річний чоловік. Безпілотник влучив на територію домоволодіння.

Постраждалого з множинними пораненнями доставили до лікарні, прооперували. Наразі перебуває під наглядом медиків.

Постраждалого з множинними пораненнями доставили до лікарні, прооперували. Наразі перебуває під наглядом медиків. У Білопільській громаді під удар ударного БпЛА потрапили рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. Постраждали 33-річний та 28-річний ДСНСники. Їх госпіталізували, медики проводять обстеження та надають допомогу.







У ДСНС повідомили: "Сьогодні на Сумщині ворог цинічно атакував тих, хто рятує життя. У другій половині дня росія завдала удару по житловому сектору Білопільської громади. Коли рятувальники прибули на місце, щоб обстежити територію, ворог повторно і цілеспрямовано вдарив по них.

Внаслідок атаки двоє співробітників ДСНС отримали травми. Їх терміново доправили до лікарні, де зараз надається вся необхідна допомога.

Також пошкоджено пожежний автомобіль.

Щойно рятувальники передислокувалися з місця події, ворог знову завдав удару по тій самій локації.

"Це підла і жорстока тактика, але наша відвага сильніша за будь-яку підлість росії. Ми працюємо і захищаємо життя, попри все", - наголосили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ відбивають штурм окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що 8 вересня російські війська атакували БпЛА "Молнія" село Улянівка Миколаївської селищної громади на Сумщині.