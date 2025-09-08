Троє людей постраждали за день на Сумщині від російських обстрілів: зокрема двоє рятувальників. ФОТОрепортаж
8 вересня російські війська обстріляли Сумську область: постраждали троє людей.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
- У селі Миколаївської сільської громади внаслідок атаки ворожого БпЛА поранений 69-річний чоловік. Безпілотник влучив на територію домоволодіння.
Постраждалого з множинними пораненнями доставили до лікарні, прооперували. Наразі перебуває під наглядом медиків.
- У Білопільській громаді під удар ударного БпЛА потрапили рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. Постраждали 33-річний та 28-річний ДСНСники. Їх госпіталізували, медики проводять обстеження та надають допомогу.
У ДСНС повідомили: "Сьогодні на Сумщині ворог цинічно атакував тих, хто рятує життя. У другій половині дня росія завдала удару по житловому сектору Білопільської громади. Коли рятувальники прибули на місце, щоб обстежити територію, ворог повторно і цілеспрямовано вдарив по них.
Внаслідок атаки двоє співробітників ДСНС отримали травми. Їх терміново доправили до лікарні, де зараз надається вся необхідна допомога.
Також пошкоджено пожежний автомобіль.
Щойно рятувальники передислокувалися з місця події, ворог знову завдав удару по тій самій локації.
"Це підла і жорстока тактика, але наша відвага сильніша за будь-яку підлість росії. Ми працюємо і захищаємо життя, попри все", - наголосили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що 8 вересня російські війська атакували БпЛА "Молнія" село Улянівка Миколаївської селищної громади на Сумщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль