Росіяни атакували БпЛА "Молнія" село на Сумщині: пошкоджені будівлі. ФОТО

8 вересня російські війська атакували БпЛА "Молнія" село Улянівка Миколаївської селищної громади на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської селищної громади Сергій Пасько.

"Сьогодні, 8 вересня 2025 року, ворог здійснив авіаудар за допомогою БпЛА Молнія по сел. Улянівка Миколаївської селищної громади. Внаслідок влучання пошкоджені будівлі одного з місцевих домогосподарств", - ідеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без поранених.

Читайте: Росіяни атакували двома ударними БпЛА Сумську громаду

"Дослухайтеся до сигналів оповіщення повітряної тривоги та бережіть себе!", - закликав Пасько.