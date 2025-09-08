Росіяни атакували БпЛА "Молнія" село на Сумщині: пошкоджені будівлі. ФОТО
8 вересня російські війська атакували БпЛА "Молнія" село Улянівка Миколаївської селищної громади на Сумщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської селищної громади Сергій Пасько.
"Сьогодні, 8 вересня 2025 року, ворог здійснив авіаудар за допомогою БпЛА Молнія по сел. Улянівка Миколаївської селищної громади. Внаслідок влучання пошкоджені будівлі одного з місцевих домогосподарств", - ідеться в повідомленні.
На щастя, обійшлося без поранених.
"Дослухайтеся до сигналів оповіщення повітряної тривоги та бережіть себе!", - закликав Пасько.
