РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6732 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
415 0

Россияне атаковали БПЛА "Молния" село на Сумщине: повреждены здания. ФОТО

сумщина

8 сентября российские войска атаковали БпЛА "Молния" село Ульяновка Николаевской поселковой громады на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской поселковой громады Сергей Пасько.

"Сегодня, 8 сентября 2025 года, враг совершил авиаудар с помощью БпЛА "Молния" по поселку Ульяновка Николаевской поселковой громады. Вследствие попадания повреждены здания одного из местных домохозяйств", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без раненых.

Читайте: Россияне атаковали двумя ударными БпЛА Сумскую громаду

сумщина

"Прислушивайтесь к сигналам оповещения воздушной тревоги и берегите себя!" - призвал Пасько.

Автор: 

обстрел (29428) Сумская область (3647) Конотопский район (35) Ульяновка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 