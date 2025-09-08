Россияне атаковали БПЛА "Молния" село на Сумщине: повреждены здания. ФОТО
8 сентября российские войска атаковали БпЛА "Молния" село Ульяновка Николаевской поселковой громады на Сумщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской поселковой громады Сергей Пасько.
"Сегодня, 8 сентября 2025 года, враг совершил авиаудар с помощью БпЛА "Молния" по поселку Ульяновка Николаевской поселковой громады. Вследствие попадания повреждены здания одного из местных домохозяйств", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без раненых.
"Прислушивайтесь к сигналам оповещения воздушной тревоги и берегите себя!" - призвал Пасько.
