Россияне атаковали БПЛА "Молния" село на Сумщине: повреждены здания. ФОТО

8 сентября российские войска атаковали БпЛА "Молния" село Ульяновка Николаевской поселковой громады на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской поселковой громады Сергей Пасько.

"Сегодня, 8 сентября 2025 года, враг совершил авиаудар с помощью БпЛА "Молния" по поселку Ульяновка Николаевской поселковой громады. Вследствие попадания повреждены здания одного из местных домохозяйств", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без раненых.

"Прислушивайтесь к сигналам оповещения воздушной тревоги и берегите себя!" - призвал Пасько.