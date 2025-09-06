Россияне атаковали двумя ударными БПЛА Сумскую громаду

Вечером 5 сентября российские захватчики атаковали двумя ударными БпЛА Сумскую громаду.

Об этом в телеграмм сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Один дрон силы обороны сбили в воздухе - взрыв могли слышать жители громады. Еще один беспилотник попал в Ковпаковском районе, не в жилой сектор. Пострадавших нет, последствия уточняются", - сказано в сообщении.

Читайте также: Один человек пострадал в результате удара БпЛА на Сумщине, - ОВА