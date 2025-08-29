РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9561 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
227 0

Один человек пострадал в результате удара БПЛА в Сумской области, - ОВА

Последствия атаки беспилотников на Сумскую область 28 августа

28 августа российский ударный дрон попал во двор в Песчанском старостате Сумской громады.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадала 58-летняя владелица домохозяйства. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь, предварительно ее состояние нетяжелое. Повреждениям подвергся частный дом", - рассказал он.

В течение дня интенсивным обстрелам подверглась Глуховская громада. Там есть повреждения объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Читайте: Почти сотня БпЛА и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре: РФ продолжает войну и не реагирует на призывы мира к миру, - Зеленский. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4156) Сумская область (3615) война в Украине (5880)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 