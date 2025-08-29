Один человек пострадал в результате удара БПЛА в Сумской области, - ОВА
28 августа российский ударный дрон попал во двор в Песчанском старостате Сумской громады.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Пострадала 58-летняя владелица домохозяйства. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь, предварительно ее состояние нетяжелое. Повреждениям подвергся частный дом", - рассказал он.
В течение дня интенсивным обстрелам подверглась Глуховская громада. Там есть повреждения объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
