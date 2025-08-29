Одна людина постраждала внаслідок удару БпЛА на Сумщині, - ОВА
28 серпня російський ударний дрон влучив у подвір’я в Піщанському старостаті Сумської громади.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Постраждала 58-річна власниця домогосподарства. Жінці надають необхідну медичну допомогу, попередньо її стан неважкий. Пошкоджень зазнав приватний будинок", - розповів він.
Протягом дня інтенсивних обстрілів зазнала Глухівська громада. Там є пошкодження об’єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
