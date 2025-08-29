УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4363 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
76 0

Одна людина постраждала внаслідок удару БпЛА на Сумщині, - ОВА

Насілдки атаки безпілотників на Сумщину 28 серпня

28 серпня російський ударний дрон влучив у подвір’я в Піщанському старостаті Сумської громади. 

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждала 58-річна власниця домогосподарства. Жінці надають необхідну медичну допомогу, попередньо її стан неважкий. Пошкоджень зазнав приватний будинок", - розповів він.

Протягом дня інтенсивних обстрілів зазнала Глухівська громада. Там є пошкодження об’єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Читайте: Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі: РФ продовжує війну та не реагує на заклики світу до миру, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4764) Сумська область (4174) війна в Україні (5898)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 